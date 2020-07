Terni, morti nel sonno due amici adolescenti. Droga, ancora un'ipotesi

Due adolescenti, di 15 e 16 anni, che ieri avevano trascorso la serata insieme, sono stati trovati morti nei loro letti questa mattina a Terni dai rispettivi genitori. I due ragazzi, rientrati nelle loro case, non si sono più svegliati.

Sono in corso le indagini dei carabinieri del comando provinciale, coordinate dalla procura di Terni. I due adolescenti abitavano uno nel quartiere San Giovanni, l’altro a Villa Palma. I corpi non presentano segni di violenza. Il pm Raffaele Pesiri ha disposto l'autopsia.

Secondo quanto trapela dagli investigatori, non è esclusa l'ipotesi di una morte dovuta all'assunzione di droga. Si indaga sulla serata di ieri, che i due adolescenti avevano trascorso insieme in un campetto da calcio in zona San Valentino.

Terni, città in lutto

"Una tragedia immensa, non posso far altro che stringermi al cordoglio della famiglia dei due giovani. Sono

diventato papà da pochi giorni e non oso immaginare il dolore di un genitore che ritrova il corpo senza vita del proprio figlio nel letto. Oggi per Terni e per i suoi cittadini è una giornata di lutto". Così all'Adnkronos il sindaco Leonardo Latini commenta la morte dei due ragazzi minorenni, ritrovati senza vita questa mattina dai genitori nelle loro rispettive abitazioni.

I due adolescenti, due ragazzini di 15 e 16 anni, erano molto amici e avevano trascorso insieme la serata di ieri. "Droga? Non è il momento di fare polemica ora, ma è chiaro che se dovesse essere confermata questa ipotesi riemergerebbe, ancora una volta, un problema molto serio che, insieme a tutte le forze dell'ordine, stiamo cercando di combattere con ogni mezzo a disposizione", conclude il sindaco leghista.