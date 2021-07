Terrorismo, arrestato jihadista 29enne ricercato internazionale

Un combattente jihadista di 29 anni marocchino, responsabile militare dell'Isis, è stato arrestato a Salerno dalla Polizia di Stato. Il mandato di arresto era stato emesso dall'autorità giudiziaria di Rabat in Marocco il 28 giugno ed esteso in campo internazionale il giorno 8 luglio.Il 29enne, grazie ad un importante contributo dell’Aisi e della Dgst, Direzione Generale per la Sorveglianza del Terrorismo del Marocco, è stato localizzato e poi catturato a Lago (Salerno).



L'uomo è stato individuato vicino ad un bar insieme ad altri cittadini extra comunitari. A suo carico risultano segnalazioni in banca dati Schengen inserite da Spagna e Francia ed era già sttao oggetto d'indagine da parte del Comparto Sicurezza nel 2018 perchè era segnalato dall’intelligence quale combattente jihadista. Il 29enne, inoltre, nel 2012 si era recato in Siria per partecipare al conflitto nelle fila del fronte Al Nusra e successivamente dello Stato Islamico, nel cui ambito avrebbe ricoperto la carica di responsabile militare. Al momento si trova in carcere a Salerno in attesa dell'estradizione.