Torino incendio Porta Nuova, in fiamme le mansarde di un edificio

Le mansarde di un edificio sito in piazza Carlo Felice a Torino, dove si trova la stazione Porta Nuova, sono andate a fuoco. Il grosso incendio non si sa ancora da cosa è stato causato. Sul posto sono intervenute più di 5 squadre dei vigili del fuoco con autoscala. E' stato evacuato il palazzo e i negozi su piazza Carlo Felice e via Lagrange, nel cuore di Torino. L’intera area è stata transennata e il traffico viene dirottato. Non risultato feriti. Una donna, proprietaria di un alloggio nell'edificio interessato dal grosso incendio, è stata soccorsa dai sanitari del 118 per un malore avuto in seguito alla vista del fumo.