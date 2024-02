Frontale tra auto nel Brindisino: morti una giovane e figlio di un noto pm

Tragico frontale tra auto nel Brindisino: 2 morti. L'ipotesi del conducente sotto l'effetto di alcol e droga

Ennesima tragedia stradale nel Brindisino, dove un ragazzo di 20 anni e una 17enne sono morti in un incidente avvenuto ieri sera lungo la provinciale Mesagne-Torre Santa Susanna.

Le due vittime si chiamavano Matteo Buccoliero e Matilde Chionna, viaggiavano entrambe a bordo di una Fiat Grande Punto che si è schiantata frontalmente con una Bmw. Dopo l'impatto l'utilitaria con due ragazzi è finita accartocciata in un uliveto, e per i due ragazzi purtroppo non c'è stato niente da fare. Il tratto interessato dall'incidente sulla provinciale è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Il conducente della Bmw, un 32enne, è rimasto ferito nell'impatto ed è stato portato all'ospedale Perrino di Brindisi in codice rosso. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo fosse ubriaco e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; ma naturalmente la dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale di Mesagne al comando di Antonio Ciracì.

La tragedia, nel frattempo, ha sconvolto le comunità di Sava, Latiano e Oria. Matilde giocava infatti fra le file della New Volley Oria, squadra pallavolistica militante nel campionato di Serie D. La 17enne ieri aveva dato il suo contributo nella vittoria casalinga ottenuta contro il Monopoli, disputatasi alle ore 18. Una volta terminata la gara, stava appunto rientrando insieme a Matteo Buccoliero, figlio del magistrato Mariano, in servizio presso il tribunale di Taranto.