Treni come aerei, sulle Frecce da marzo scatta il limite di massimo 2 bagagli

Treni come aerei, da domani sulle Frecce cambia tutto. Ecco le novità, occhio alle multe!

Grosse novità per chi viaggia in treno. Da domani, infatti, entrerà in vigore una nuova norma introdotta da

Trenitalia e relativa alle famose Frecce, i treni veloci. L'azienda ha deciso di avvicinarsi alle regole utilizzate per gli aerei. Il nuovo provvedimento, infatti, - riporta Il Fatto Quotidiano - introduce il limite di due bagagli per passeggero. E nessuno dei due colli potrà superare misure predeterminate per lunghezza massima del lato più lungo, e totale lunghezza-larghezza-altezza massimi ammessi. Ma con delle differenze tra la seconda classe e i livelli di servizio Standard e Premium e tra la prima classe, l’Executive e la Business. Sono previsti nuovi limiti e regolamenti anche per i bagagli speciali.



Sci, carrozzine, passeggini, strumenti musicali, biciclette e monopattini elettrici possono essere trasportati in aggiunta ai due bagagli consentiti solo - prosegue Il Fatto - a condizione che la somma delle dimensioni totali non sia superiore a 200 cm (lunghezza più larghezza più profondità) e che le dimensioni della sacca in cui si vuole trasportare la bicicletta o il monopattino elettrico non siano superiori a 80x110x45 cm. Per il passeggero colto in flagranza è prevista una multa di 50 euro, accompagnata dall’obbligo di "provvedere a sua cura a scaricare i bagagli alla prima stazione in cui il treno effettua la fermata", come spiegato sul sito di Trenitalia.