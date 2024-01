Trento, donna di 32 anni trovata morta in casa. Ipotesi femminicidio

Trento, donna di 32 anni trovata morta in casa: macchie di sangue nel letto. Ipotesi femminicidio

Una donna di 32 anni è stata trovata morta questa mattina, 17 gennaio, all'interno di casa sua in via Vicenza Trento. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata ritrovata in una pozza di sangue dal suo ex compagno. Il sospetto è che si tratti di un nuovo femminicidio. Sul posto, oltre ai carabinieri, è arrivato il medico legale per determinare la causa del decesso.