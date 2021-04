Truffa diamanti: pm chiede processo per 110, anche 4 banche

Presunta maxi truffa sull'acquisto di diamanti a prezzi gonfiati (con profitti illeciti per quasi 500 milioni di euro, ai danni di migliaia di investitori (tra cui anche clienti vip come Vasco Rossi e l'imprenditrice Diana Bracco): chiesto il processo 105 persone e 5 societa' (tra cui Banco Bpm, Unicredit, Mps e Banca Aletti) dal pm di Milano Grazia Colacicco.

Sono oltre 600 le persone offese individuate mentre e' stata stralciata la posizione di Intesa Sanpaolo e di Diamond Private Investment spa in vista del patteggiamento, gia' concordato con la Procura. Nell'inchiesta a febbraio 2019 erano stati sequestrati oltre 700 milioni, mentre l'episodio che riguarda la rockstar e' prescritto in quanto risale al 2010.

Tra coloro di cui e' stato proposto il rinvio a giudizio figurano, oltre a Intermarket Diamond Business spa, Maurizio Faroni, ex ad di Banca Aletti e poi ex dg di Banco Bpm (si e' dimesso quando e' emersa l'indagine) e Maurizio Sacchi, ai tempi titolare della Dpi, societa' allora leader nel settore attiva soprattutto nel Nord Italia. I reati contestati a vario titolo sono truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio. Le persone giuridiche rispondono in base alla legge sulla responsabilita' amministrativa degli enti.

Tra le 105 persone fisiche di cui il pm Colacicco ha chiesto il processo ci sono, oltre a Franco Novelli, amministratore della Idb spa fino al fallimento dichiarato nel gennaio 2019, anche Maurizio Zancanaro, dal 2001 al 2018 prima dg e poi ad di Banca Aletti, e molti ex dirigenti o funzionari o direttori di filiali degli istituti di credito al centro dell'indagine i quali, secondo la ricostruzione, avrebbero raggirato decine di migliaia di risparmiatori "sollecitando" contratti di acquisto dei diamanti - presentati come un "bene rifugio" in cui investire e garantendo "rendimenti superiori" a titoli di Stato o all'oro - per un prezzo notevolmente maggiore rispetto al reale valore della pietra. E questo anche attraverso "false quotazioni". Ora la parola passa al gip per i patteggiamenti e al gup per la richiesta di rinvio a giudizio ed eventuali riti alternativi.