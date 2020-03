Tutta la Lombardia zona rossa? Il presidente dell'Iss: "Valutiamo"

Coronavirus: Iss, Lombardia zona rossa? Valutiamo - L'intera Lombardia potrebbe diventare zona rossa. L'ipotesi non e' stata esclusa dal presidente dell'Iss Silvio Brusaferro nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. "La Lombardia e' un'area particolare, c'e' un incremento particolare in aree piu' che in altre - ha risposto ad una domanda dei cronisti - La Regione ha sottoposto questo tipo di problematica e il comitato tecnico scientifico sta lavorando attentamente per capire se ci sono eventuali provvedimenti da adottare. Siamo in fase di analisi".

Coronavirus: Borrelli, 3.916 malati e 197 morti - Sono 3.916 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 620 persone in piu' rispetto a ieri e 197 i morti, 49 in piu'. Il nuovo dato e' stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 2.008 i malati in Lombardia, 816 in Emilia Romagna, 454 in Veneto, 139 in Piemonte, 155 nelle Marche, 57 in Campania, 24 in Liguria, 78 in Toscana, 50 nel Lazio, 28 in Friuli Venezia Giulia, 22 in Sicilia, 15 in Puglia, 9 in Abruzzo, 10 in Trentino, 12 in Molise, 16 in Umbria, 4 in provincia di Bolzano, 4 in Calabria, 5 in Sardegna, 3 in Basilicata, e 7 in Valle d'Aosta. Le vittime sono 135 in Lombardia (37 in piu' di ieri), 37 in Emilia Romagna (+7), 12 in Veneto (+2), 4 nelle Marche, 4 in Piemonte (+2) 3 in Liguria e uno in Lazio e Puglia. Complessivamente sono finora 4.636 i contagiati totali dal coronavirus, comprese le vittime e le persone guarite. Quanto ai tamponi, ne sono stati eseguiti 36.359, dei quali oltre quasi 30mila in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Coronavirus: Borrelli, 523 guariti, 109 in piu' di ieri - Sono 523 i guariti dal coronavirus in Italia, 109 in piu' rispetto a ieri. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile.



Coronavirus: Borrelli, 462 malati in terapia intensiva - Sono 462 i malati ricoverati in terapia intensiva per coronavirus, 111 in piu' rispetto a ieri. Il dato e' stato fornito dal commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Di questi 462 ben 309 sono in Lombardia, che ha avuto un incremento in un giorno di 65 casi. Sono invece 2.394 i malati con sintomi ricoverati e 1.060 quelli in isolamento domiciliare.

Coronavirus: nave in quarantena in porto Napoli, 125 a bordo

Un caso sospetto di coronavirus segnalato in ritardo in Tunisia ha fatto scattare l’allarme contagio anche nel porto di Napoli. La nave Gnv Majestic, infatti, che era per lavori di riparazione nel bacino delle officine della Nuova Meccanica Navale, è in quarantena. A bordo ci sono 125 persone, tra equipaggio e operai che avevano iniziato le operazioni di riparazione. Di questi, 9 sono in isolamento in cabina. Si tratta di personale marittimo che il 27 febbraio scorso erano a bordo della Gnv Rhapsody, la nave da cui è sbarcato, a Tunisi, un cittadino tunisino di 40 anni risultato positivo ai test per il virus e ricoverato all’ospedale universitario Farhat Hached di Sousse.

Coronavirus: terza vittima in Piemonte, 135 i casi positivi, alle Molinette chiuso un intero reparto

Salgono a tre le vittime positive al Coronavirus in Piemonte. Nella notte a Novi Ligure è morta una donna di 81 anni, affetta da piú patologie e risultata positiva al test del Covid 19. Da qualche giorno l'anziana era ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale, dove si era presentata con sintomi influenzali. Il suo quadro clinico è peggiorato improvvisamente ed è morta quando stava per essere trasferita in rianimazione. Intanto, ieri sera é risultata positiva al virus una coppia di 80 anni, ricoverata dai primi giorni di marzo al reparto di Medicina generale dell'ospedale Molinette di Torino. In un primo momento i coniugi non avevano raccontato che giorni prima si erano incontrati con il figlio, che lavora nella “zona rossa” di Lodi.

Ieri le loro condizioni sono peggiorate e dagli accertamenti sono risultati positivi al Coronavirus. Immediatamente la Direzione aziendale dell'ospedale ha attivato le procedure previste, compresa l’analisi del percorso seguito dai pazienti dal momento del loro arrivo.

La donna è già stata trasferita all’ospedale Amedeo di Savoia, come da procedura regionale, mentre il marito, piú grave, è ricoverato in rianimazione. Sono già in corso le analisi epidemiologiche per mettere in sicurezza gli operatori sanitari e eventuali visitatori che hanno avuto contatti con i due pazienti. Il terzo ospedale più grande d'Italia sta organizzando la chiusura del reparto

Coronavirus: bloccato sbarco italiani da nave Costa a Phuket

Attracco vietato a Phuket, in Thailandia, per la nave da crociera Costa Fortuna che ha 64 italiani. "A seguito di restrizioni imposte dal Governo della Thailandia nelle ultime ore sullo sbarco di ospiti di nazionalità italiana che abbiano transitato in Italia negli ultimi 14 giorni, la nave Costa Fortuna non ha potuto effettuare la sosta pianificata come da itinerario nel porto di Pukhet" spiega Costa Crociere. La compagnia precisa che "la situazione sanitaria a bordo è chiara e non vi è alcun caso sospetto sulla nave fra gli ospiti italiani o di altre nazionalita'". "Costa Crociere - prosegue la nota - è rammaricata dell'improvviso cambiamento di itinerario e conferma, in una situazione in continua evoluzione, che la sicurezza dei propri ospiti e membri dell'equipaggio è una assoluta priorità". La compagnia, è in navigazione verso la Malesia. Anche il Madagascar ha imposto restrizioni e Costa Mediterranea ha cambiato itinerario dirigendosi alle Seychelles.

CORONAVIRUS: COSTA CROCIERE, 'NIENTE SCALO A NOSY BE PER MEDITERRANEA, VERSO SEYCHELLES'

Coronavirus: un caso in Vaticano

Rispondendo alle domande dei giornalisti, il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha affermato quanto segue:"Questa mattina sono stati temporaneamente sospesi tutti i servizi ambulatoriali della Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano per poter sanificare gli ambienti a seguito di una positività al COVID-19 riscontrata ieri in un paziente. Rimane però in funzione il presidio di Pronto Soccorso. La Direzione Sanità e Igiene sta provvedendo ad informare le competenti autorità italiane e nel frattempo sono stati avviati i protocolli sanitari previsti."

Si tratta del primo caso di coronavirus riscontrato all'interno dello Stato Vaticano. Ieri lo stesso direttore della Sala Stampa vaticana aveva detto che erano in atto misure di prevenzione, in coordinamento con le augtorità della Repubblica Italiana. ​“Relativamente all’attività del Santo Padre, della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano dei prossimi giorni, sono allo studio misure volte ad evitare la diffusione del covid-19, da implementare in coordinamento con quelle adottate dalle autorità italiane", erano state le sue parole.

La Direzione sanità e igiene del Vaticano si trova all'interno delle Mura Leonine, al contrario di altri uffici amministrativi che possono trovarsi all'esterno di quelli che sono comunemente percepiti come i confini della Città del Vaticano. Sempre ieri la stessa diocesi di Roma aveva annunciato una serie di misure preventive per contrastare il diffondersi del coronavirus. ​In una comunicazione a firma di monsignor Pierangelo Pedretti, prelato segretario del Vicariato capitolino, 24 ore fa era stata resa nota la decisione di sospendere fino al 15 marzo prossimo le “attività non sacramentali” e cioè “i catechismi dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, i corsi di preparazione al matrimonio e di accompagnamento delle coppie, i ritiri e gli esercizi spirituali, i pellegrinaggi, le attività associative e oratoriali, i percorsi di fede di giovani adolescenti e adulti, e in generale tutte le attività di gruppo”. A essere consentite “le celebrazioni liturgiche feriali e festive, purché il luogo di culto consenta di rispettare le misure di precauzione ritenute fondamentali dalle Autorità competenti, in particolare quella di mantenere almeno un metro di distanza tra le persone”. Si suggerisce anche di “predisporre delle celebrazioni all’aperto” e si invitano i fedeli, soprattutto nel Settore Centro, a partecipare alle celebrazioni nelle chiese più grandi. ribafdite le indicazioni fornite dal Vicariato lo scorso 3 marzo: “omissione del segno dello scambio di pace, ricezione della Santa Comunione sulla mano e svuotamento delle acquasantiere”.

Inoltre è stato disposto che le visite ai malati siano effettuate rispettando ancor più rigorosamente le condizioni di distanza minima e di igiene, utilizzando le apposite mascherine e “limitando le occasioni di interazione con i medesimi soggetti deboli all’amministrazione di Sacramenti e Sacramentali”. Si invitano quindi le comunità parrocchiali a non interrompere i servizi caritativi, coordinandosi con la Caritas diocesana. In special modo si incoraggiano “iniziative di vicinanza agli anziani soli che vivono nel loro territorio perlomeno attraverso contatti telefonici”. Si raccomanda quindi a caritas, empori di solidarietà e centri di distribuzione alimenti di fissare appuntamenti con le persone assistite e di non incentivare l'apertura indiscriminata, onde evitare assembramenti. No all’interruzione dei servizi di mensa sociale, di accoglienza per i senza fissa dimora e richiedenti asilo, ma con l’attenzione di attenersi scrupolosamente alle indicazioni di sicurezza. Raccomandazioni che “vogliono dare forma concreta al modo di vivere gli strumenti ordinari dell’itinerario quaresimale - preghiera, digiuno, carità - nell’attuale contesto, richiamando a una particolare responsabilità” tutta la comunità ecclesiale. La Diocesi di Roma affida “alla Salus Popoli Romani il cammino verso la Pasqua”.

Chiuse da giorni le università pontificie, anche se alcune stanno organizzando i docenti per proseguire con le elezioni su piattaforme youtube. ​"A seguito della decisione del Governo Italiano", è stato fatto sapere, "si sospendono le attività didattiche presenziali dal 5 marzo fino a domenica 15 marzo 2020". Lo stesso vale "per convegni e congressi, che sono rinviati a nuove date che saranno comunicate dai rispettivi organizzatori". Così la Gregoriana ha provveduto a cancellare un convegno previsto per oggi e che si preannunciava come molto interessante, essendo dedicato all'apertura degli archivi di Pio XII. Nelle biblioteche "sarà consentito soltanto il prestito di libri", mentre l'attività accademica presso l'Università della Santa Croce potrebbe riprendere sì già lunedì, ma "svolgendo le lezioni dei singoli corsi a distanza". Via email le comunicazioni interne e il lavoro delle segreterie, mense accademiche che lavorano a ritmo ridotto, tavoli in comune messi off-limits. Stessa sorte per le università americane che hanno strutture didattiche nella Capitale. La Notre Dame University, eminente istituzione accademica cattolica (ma non pontificia) ha già chiuso da diversi giorni i suoi uffici ad un passo dal Colosseo. Ha riunito tutti i suoi studenti per una cena d'addio in un ristorante romano, ha postato la foto della serata suol sito e poi ha impacchettato i ragazzi su dei voli destinazione Stati Uniti. Dopo l'atterraggio ha scritto: "arrivati tutti, stanno tutti bene".