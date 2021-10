Uccisa a 15 anni dal fratellino. Colpo di fucile esploso per sbaglio

Non e' stato il padre bensi' il figlio tredicenne a esplodere il colpo di fucile che ieri sera a San felice del Benaco, nel Bresciano, ha ucciso una ragazzina di 15 anni. E' quanto emerso dall'interrogatorio del padre che e' stato sentito nella notte dal pubblico ministero di Brescia Carlo Milanesi. Padre e figlio stavano mostrando il fucile alla ragazzina quando il 13enne ha premuto il grilletto colpendo la sorella in pieno petto. Le quindicenne e' morta sul colpo.

Il 13enne che a San Felice del Benaco nel Bresciano ha esploso il colpo di fucile accidentale che ha ucciso la sorella di due anni piu' grandi non e' imputabile. Il padre e' indagato per omessa custodia delle armi e per aver messo nelle mani del figlio il fucile da caccia, regolarmente detenuto cosi' come un'altra decina di fucili, dal quale e' partito il colpo che ha raggiunto la ragazzina al petto uccidendola sul colpo.