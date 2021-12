Femminicidio nel Cagliaritano, accoltellata in camera da letto

Femminicidio nel Cagliaritano, presa a coltellate a Quartu Sant'Elena. La sorella non la sentiva da giorni

A Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano, una 50enne romena è stata uccisa con diverse coltellate e trovata cadavere nella sua abitazione. Il suo corpo e' stato trovato riverso sul letto dai carabinieri della locale compagnia, arrivati nell'abitazione di via della Musica, alla periferia della terza citta' della Sardegna, su segnalazione della sorella della vittima che dalla Romania non riusciva piu' a contattarla da tre giorni. I militari, assieme ai vigili del fuoco, hanno dovuto forzare la porta d'ingresso per entrare nella casa: il corpo della donna era supino sul letto della sua camera e presentava ferite da arma da taglio in piu' parti del corpo. Le indagini, affidate ai carabinieri del comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Quartu, sono coordinate dalla pm Nicolleta Mari. Sul posto e' intervenuto anche il medico legale Roberto Demontis. Non e' ancora chiaro a quando risale il delitto. L'attenzione degli investigatori e' concentrata innanzitutto sulle frequentazioni della vittima.