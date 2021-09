Ue: Sassoli in ospedale per polmonite, condizioni buone

Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e' stato ricoverato nella serata di mercoledi' scorso, 15 Settembre, all'Hopital Civil di Strasburgo, in Francia. Lo ha dichiarato, a nome del presidente, il portavoce di Sassoli, Roberto Cuillo. "Dopo i necessari accertamenti e' stata diagnosticata una polmonite, immediatamente trattata con le terapie del caso. Le sue condizioni sono buone", ha spiegato Cuillo in una breve dichiarazione stampa. Lo scorso 15 settembre, giornata del discorso in plenaria sullo stato dell'Unione della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, Sassoli non ha potuto presenziare la seduta per indisposizioni. La sera, a quanto annunciato oggi da Cuillo, il ricovero all'ospedale della citta' alsaziana.