Uk, Johnson dimesso dall'ospedale. Ma non tornerà subito al lavoro

Il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson è stato dimesso dall'ospedale St Thomas di Londra dove era stato ricoverato per Covid-19. Lo ha riferito Downing Street.



Downing Street ha comunicato che Johnson si trasferirà ora nella sua casa di campagna a Chequers dove continuerà le cure.



Boris Johnson non tornerà immediatamente al lavoro. Lo ha riferito Downing Street dopo aver comunicato che il primo ministro è stato dimesso dall'ospedale St Thomas di Londra dove era stato ricoverato per Covid-19.



Il primo ministro britannico Boris Johnson nella sua prima dichiarazione pubblica da quando è uscito dalla terapia intensiva del St. Thomas Hospital di Londra ha ringraziato il personale del Servizio sanitario nazionale che lo ha curato per il Covid-19. "Non posso ringraziarli abbastanza. Devo loro la mia vita", ha detto Johnson.