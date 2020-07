Sondaggi: Lega ancora in calo, maggioranza vola. Pd…

Nell’ultimo sondaggio realizzato il 6 luglio da Tecnè per Quarta Repubblica il Pd di Nicola Zingaretti recupera sulla Lega che invece cala. In lieve calo Fratelli d’Italia che però si mantiene davanti al Movimento 5 stelle.

Sondaggi politici: Lega in calo, Pd sale e riduce il distacco

La Lega di Matteo Salvini mantiene la leadership ma continua a calare. Con una perdita dello 0,2% dei consensi scende al 25,6%. Recupera invece il Pd di Nicola Zingaretti. Con una moderata crescita dello 0,3% sale al 20,2%, riducendo il distacco dal Carroccio.

L’ultimo sondaggio conferma la posizione di Fratelli d’Italia davanti al M5s. Il partito di Giorgia Meloni registra tuttavia un lieve calo dello 0,1%, andando al 15,8%. Moderato recupero per i pentastellati che, con una crescita dello 0,1%, salgono al 14,8%.

Sondaggi, Italia Viva e Azione salgono, brutto colpo per La Sinistra. Forza Italia tiene

Tra i partiti che non registrano una doppia cifra, tiene Forza Italia che, perdendo lo 0,1% si ferma all’8,2%. Italia Viva cresce e con un balzo di due decimi va al 3,1%. Segue Azione di Calenda che guadagna lo 0,1% e sale al 2,8%. Male La Sinistra che perde tre decimi e scende al 2,5% allontanandosi dal partito di Calenda.

Il partito dei Verdi scende all’1,7% perdendo lo 0,2%. Sale invece Più Europa che guadagna lo 0,1%. Altre liste 3,6% (+0,1%).

Sondaggi: centrodestra in calo, avanza il centrosinistra

Salvini, Meloni e Berlusconi perdono in totale lo 0,4%. Cala dunque il centrodestra mentre la maggioranza avanza e riduce il distacco. PD e M5S crescono in totale dello 0,4%. Pesano però i tre decimi persi da La Sinistra, recuperati solo in parte da Matteo Renzi. Complessivamente il centrosinistra insieme al Movimento 5 Stelle recupera circa mezzo punto sull’opposizione.

Sondaggi: pochi italiani hanno deciso di dichiarare il voto, tanti gli astenuti e gli incerti

Solo il 57,3% degli italiani ha espresso le intenzioni di voto nell’ultimo sondaggio Tecnè. Il 42,7% è invece diviso tra astenuti e incerti.