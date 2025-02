Un Girasole per non dimenticare la guerra in Ucraina a Milano

Un girasole di metallo alto tre metri è affiorato

nella Biblioteca degli Alberi a Milano, ergendosi su un terreno di macerie.

“(Un)forgotten Ukraine - A symbol of hope, a reminder of loss” è un’opera

dell’artista Mauro Seresini. Il girasole, simbolo dell'Ucraina ed emblema di speranza e

resilienza, diventa il protagonista di una rappresentazione potente per riportare i riflettori

su un conflitto che, a tre anni dall'inizio, continua a mietere vittime e a devastare la

popolazione civile. "(Un)forgotten Ukraine", che sarà visibile fino a sabato 22 febbraio

compreso, rappresenta un messaggio di speranza e un monito: le istituzioni europee e

le autorità locali vogliono ricordare che l'Ucraina continua a combattere per difendere la

propria libertà e integrità territoriale. Il girasole ci aiuta a non dimenticare la sofferenza

di milioni di persone e che l’Unione europea sarà al fianco del popolo ucraino per tutto il

tempo necessario ad una pace giusta e duratura.Alla cerimonia di inaugurazione dell’opera hanno partecipato:Giuseppe Sala, Sindaco di Milano,Claudia Colla, Capo Rappresentanza della Commissione europea a Milano

- MEP Giorgio Gori, introdotto da Maurizio Molinari, Capo dell’Ufficio del Parlamento

europeo a Milano,Gloria Zavatta, Presidente CESVI,Andrii Kartysh, Console Generale d’Ucraina a Milano,

Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con

delega alle relazioni internazionali ed europee,Yaryna Grusha, scrittrice e giornalista, con la lettura di un brano della scrittrice

Viktoriya Amelina uccisa nel 2023 da un bombardamento russo a Kramatorsk.L’iniziativa, promossa dalla Rappresentanza della Commissione europea per il Nord Italia

e dall’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e ideata in collaborazione con Fondazione

CESVI, Factanza Media e Mirror, ha come obiettivo mantenere alta l’attenzione

sull’importanza dell’impegno europeo, che sostiene l’Ucraina anche nell’affrontare

l’emergenza umanitaria: l’aggressione russa del 24 febbraio 2022 ha causato, infatti,

oltre 40mila vittime civili (tra morti e feriti)1 e quasi 4,3 milioni di rifugiati, che

godono della protezione temporanea nell'UE 2

Un appello alla solidarietà internazionale,come unica via per costruire un futuro di pace e stabilità.

L’Unione europea ha dato fermo sostegno all’Ucraina di fronte alla guerra di aggressione della Russia

e a tutela della sovranità ed integrità territoriale dell’Ucraina. La Presidente della Commissione

europea e il Presidente del Consiglio europeo si sono recentemente impegnati a dare

supporto continuativo e stabile all’Ucraina fino al raggiungimento di una pace giusta,

Servizio e reportage fotografico realizzato da Nick Zonna