Università, Manfredi: “A marzo lezioni in presenza. Immatricolazioni +6%"

Università, Manfredi: "A marzo lezioni in presenza"

“Tra febbraio e marzo ci saranno lezioni in presenza per tutti gli studenti universitari. Sarà comunque una didattica mista, con turni e rotazioni per rispettare la distanza di sicurezza”. Lo ha detto il ministro dell’Università Gaetano Manfredi a 'The Breakfast Club' su Radio Capital. “Già da inizio dicembre, con il ritorno in zona gialla di tutta Italia, si avrà il ritorno in aula delle matricole delle zone rosse. Ma a fine dicembre finisce il primo semestre, quindi la ripresa del secondo semestre sarà con il metodo già sperimentato a settembre/ottobre”, ha spiegato il ministro.

Università, Manfredi: "Immatricolazioni al +6%, sopratutto al Sud"

E ha aggiunto che: “Le immatricolazioni sono cresciute circa del 6%: questo vuol dire che sono state efficaci le politiche del governo su tasse e borse di studio. Crescono le iscrizioni anche al sud, picco in Sicilia. Gli sconti sulle tasse adottati in questo semestre cercheremo di renderli strutturali”.