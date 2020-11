Usa 2020, Amanda Knox e il suo commento incredibile: “Qualunque cosa accada…"

Usa 2020, Amanda Knox: "Qualunque cosa accada non può andare peggio dei miei 4 anni in Italia"

“Qualunque cosa accada, i prossimi quattro anni non possono essere così male come quei quattro anni di studio all'estero che ho fatto in Italia, giusto?”, così commenta Amanda Knox con un post su Twitter l’incertezza sulle presidenziali americane. Un messaggio che ha scatenato le reazioni indignate degli utenti fra cui anche diversi volti noti. “Potrebbero essere peggiori, sì. Potrebbero somigliare alla conclusione degli anni di studio in Italia di Meredith”, scrive la giornalista Selvaggia Lucarelli. “Hey you know someone died, right?”, si legge. Tradotto: “Ehi, sai che qualcuno è morto, giusto?”. “Dovresti solo vergognarti e mi fermo qui”, scrive ancora un utente.