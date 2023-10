Usa, Bonaccini taglia il Parmigiano: siparietto con Biden alla Casa Bianca

Usa, Bonaccini alla Casa Bianca: l'evento per celebrare le eccellenze dell'Emilia Romagna

Stefano Bonaccini "ambasciatore" del Parmigiano-Reggiano negli Stati Uniti. Alla Casa Bianca, davanti al presidente Joe Biden, il celebre formaggio è stato il protagonista. Il riconoscimento è arrivato a Washington dalla National Italian American Foundation, l’organizzazione che riunisce i più autorevoli rappresentanti della comunità italo-americana negli Usa. A riceverlo il presidente dell'Emilia Romagna, durante il 48° Gala della NIAF, con un ospite d’eccezione: il presidente degli Usa, Joe Biden, e accanto a lui l’annunciata First Lady Jill Biden, la prima italoamericana, con radici siciliane che risalgono al bisnonno. "Sono orgoglioso - ha detto Bonaccini - di rappresentare l’Emilia-Romagna in un appuntamento così importante e prestigioso, insieme a tanti emiliano-romagnoli la cui storia e vita professionale raccontano quella di Gruppi, attività e marchi che portano la nostra regione ovunque a livello internazionale.

"Un motivo ulteriore d’onore è stata la presenza della signora Jill Biden, che ringraziamo, dimostrazione di quanto i legami tra gli Stati Uniti e l’Italia siano profondi e solidi. Come lo sono quelli tra gli Usa e l’Emilia-Romagna, le sue imprese, le sue Università i suoi centri di ricerca. Una regione che da un dopoguerra segnato dalla povertà è riuscita a diventare uno tra i territori a più alto tasso di sviluppo in Europa e non solo, leader nel campo della ricerca e dell’innovazione, capace di competere nel mondo per la forza delle sue filiere produttive, delle sue reti dei tecnopoli, dell’alta tecnologia e dell’alta formazione, di cluster dove imprese e atenei lavorano insieme".