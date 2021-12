Usa, Oj Simpson libero con tre mesi di anticipo per buona condotta

Oj Simpson libero con tre mesi di anticipo grazie alla buona condotta. Era stato condannato nel 2008 per furto a mano armata di cimeli sportivi

OJ Simpson è un uomo libero. E' uscito dal carcere con tre mesi di anticipo grazie alla buona condotta riconosciutagli dalle autorità in Nevada, riporta il Guardian. L'attore ed ex giocatore di football statunitense, dopo la condanna nel 2008 per un furto di cimeli sportivi a mano armata, ai danni di due collezionisti di memoriabilia dello sport nel 2007, era finito prima in carcere e poi in libertà condizionata. E' uscito di prigione il primo dicembre, dopo nove anni di reclusione.

Il suo avvocato non ha rivelato i futuri piani della star, che negli ultimi anni ha vissuto a Las Vegas, dove giocava a golf e twittava sullo sport. Simpson ha avuto diverse grane con la giustizia, tra cui il processo per la morte della ex moglie Nicole Brown (da cui aveva divorziato proprio l'anno della morte) e del suo amico, Ronald Lyle Goldman, trovati morti il 13 giugno del 1992. Simpson accusato dell'omicidio fu poi assolto nel '95. Fu poi giudicato colpevole nella causa civile intentata dalle famiglie delle vittime due anni dopo.

Per il furto dei cimeli, compiuto con 5 uomini di cui due armati, O.J. si difeso affermando di aver solo cercato di recuperare degli oggetti che gli erano appartenuti e che gli erano stati sottratti anni prima, all'epoca del "processo del secolo" per la morte dell'ex moglie e dell'amico.