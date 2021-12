Usa, è Davide Giri lo studente italiano ucciso a coltellate a New York

Usa, studente italiano ucciso a New York, ad Harlem. Davide Giri, 30 anni, era un dottorando della Columbia

Uno studente italiano della Columbia University è stato ucciso ad Harlem, un quartiere di Manhattan a New York, durante un’aggressione in strada, giovedì sera intorno alle 23. La vittima è Davide Giri, 30 anni, iscritto alla School of Engineering and Applied Science: lo studente è stato accoltellato all’addome da un uomo, tra la 123esima Street West e Amsterdam Avenue. Trasportato d’urgenza al Mount Sinai Morningside Hospital, Giri è morto. L'assassino è un 25enne, fermato dalla polizia a Central Park. Poco dopo aver assalito Giri, il ragazzo ha accoltellato anche un 27enne turista, che stando al New York Times è un italiano.

Usa, chi è Davide Giri: 30 anni, e lauree e master in giro per mondo

Davide Giri aveva studiato ingegneria al Politecnico di Torino, dove si era laureato con il massimo dei voti e gli onori, poi si era specializzato in elettronica alla Tongji University di Shangai e aveva conseguito un master in ingegneria elettronica al Politecnico e uno alla University of Illinois, Chicago. Dal 2016 Giri, che aveva lavorato per Fiat Chrysler, stava frequentando la Columbia University di New York, dove svolgeva - si legge dal suo profilo Linkedin e da quello sulla Columbia - anche il ruolo di assistente, per approfondire gli studi di filosofia e design applicate alle scienze. Lo studente viveva nel campus dell’università newyorkese, nella stanza 467 al Computer Science Building, al numero 500 West della 120th Street, poco distante da dove è stato accoltellato.