Vaccino, Carofiglio la spara grossa e la rete lo affonda: "Straparli"

Green pass, vaccini e... Carofiglio affondato dalla rete

Si accende sempre di più il dibattito in Italia sull’obbligatorietà del vaccino anti-Covid. La scelta del governo di rendere necessario il Green pass per le principali attività sociali ha acuito il contrasto fra chi ritiene sia opportuna la libera scelta dell’iniezione e chi no. Lo scontro si consuma soprattutto sui social. Fra i più attivi c’è lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio.

“Lasciamo perdere i vaccini un attimo. Facciamo un discorso sul metodo – ha twittato - Se di fronte a una ferita che rischia di infettarsi sostieni che gli antibiotici non servono a niente e inviti a non usarli, questa non è una opinione, rispettabile come le altre. È solo un’idiozia criminale”. Un commento che molti utenti hanno criticato.

Mweilx scrive: “Carofiglio, ma quale metodo? Non non ha senso paragonare una terapia ad una profilassi. Un conto è non credere da malati ad una cura efficace da decenni, un altro non credere da sani ad una profilassi sperimentale di cui non sono (ancora) chiari gli effetti. Lei straparla...”. Manuela Fiorellino twitta: “Ma l’antibiotico lo assumi tu, non lo fai assumere agli altri pena la discriminazione sociale!

Roberto D'Angelo invece cinguetta: “Cioè...un ex magistrato solo perché è diventato un bravo scrittore pontifica su cose sulle quali non è detto ne debba sapere una mazza!.. insomma, tutti si sentono in dovere di esprimersi in materie a loro poco o punto note e di marchiare chi non la pensa come il mainstream...”

Luisa Iannelli si concentra sul ‘metodo’: “Facciamolo un discorso sul metodo. Non esiste una legge che obblighi al vaccino. Un cittadino, senza violare alcuna legge, sceglie (giusto o sbagliato che sia) di non vaccinarsi e viene condannato all'apartheid. Mi sembra un buon metodo da Germania anni 30, infatti”, conclude.