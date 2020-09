Valentina Vignali come Diletta Leotta. Foto sexy rubate e messe in rete

Valentina Vignali come Diletta Leotta. Entrambe belle e famose, soprattutto sui Social ed entrambe anche vittime di foto sexy rubate e messe in rete. Questa volta ad essere fotografata di nascosto è stata Valentina, - si legge sul Corriere della Sera - che non è solo una giocatrice di pallacanestro (Smit Roma, serie B), ma è anche una modella (una campagna con Tim alle spalle), influencer (2,3 milioni di follower su Instagram), conduttrice televisiva. Lo scorso anno è stata fra le inquiline della casa del Grande Fratello. "Una cosa che mi ha fatto schifo, vergognosa". Vale a dire: lo skipper che avevano ingaggiato per girare in barca le Eolie ha scattato a lei e alle sue amiche una serie di foto con lo smartphone, indugiando su particolari intimi, senza chiedere il consenso. Arrivati alle Lipari, all’inizio della vacanza, avevano deciso di noleggiare un’imbarcazione per fare un giro delle isole. Ed ecco la sorpresa: sulla barca sono state protagoniste di un set fotografico organizzato dallo skipper e proprietario del natante, a loro insaputa.

Lo ha raccontato - prosegue il Corriere - lei stessa nelle Instagram stories. Lo skipper avrebbe scattato di nascosto con il suo telefono diverse foto a Valentina, Ludovica e Giulia con scatti che ritraevano il loro lato B e non solo: «Dettagli di parti intime. Foto imbarazzanti, zoom sul seno e il sedere o in mezzo alle gambe, tutto in primo piano, mentre dormivamo o eravamo rilassate in mezzo al mare e al sole. Ero arrabbiatissima. Quando siamo arrivate in porto gli ho chiesto di mostrarmi la gallery dello smartphone. Non voleva, tentennava, poi ci ha dato il cellulare e abbiamo visto. Nelle chat di WhatsApp c’era uno schifo, decine di foto". L’uomo avrebbe infatti inviato le immagini ai suoi amici. Adesso però quel cellulare è finito in mare: "Ero troppo arrabbiata e l’ho gettato nel porto davanti a lui. So che ci sono foto che girano, ma almeno le sue sono in fondo al mare. Ho voluto raccontarlo pubblicamente attraverso i social e poi farò anche una denuncia formale".