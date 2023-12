Vannacci capo di stato maggiore delle forze operative terrestri

In seguito all'uscita del suo libro, Vannacci ha dovuto lasciare il suo incarico al comando dell'Istituto geografico militare



Dopo le polemiche, il trasferimento. Il generale esercito Roberto Vannacci da domani sarà trasferito a Roma e nella capitale assumerà l'incarico di capo di stato maggiore del comando delle forze operative terrestri del comando operativo dell’esercito. A dare la notizia è il sito La Gazzetta di Lucca, città dove vive il militare finito quest'estate alla ribalta delle cronache e delle polemiche per quanto scritto nel suo libro Il mondo al contrario. Proprio in seguito all'uscita del volume Vannacci ha dovuto lasciare il suo incarico al comando dell'Istituto geografico militare. Il generale assumerà il nuovo ruolo dopo un lungo periodo di affiancamento, spiegano all'Adnkronos fonti della Difesa che chiariscono come non si tratti di una promozione ma solo di un incarico adeguato al suo ruolo.

Il nuovo comando cui è stato assegnato, spiega la Gazzetta di Lucca, è "una delle aree di vertice dell'esercito italiano ed è responsabile dell'indirizzo delle attività di approntamento e prepara lo staff per le problematiche connesse alla generazione delle forze per le operazioni, l'addestramento, l'approntamento, la simulazione e le informazioni tattiche".

Nel suo libro autoprodotto e venduto online su Amazon l’ex capo dei paracadutisti della Folgore con un linguaggio triviale e sessista attacca omessuali, migranti e femministe. Motivo per cui il testo è stato accolto da un vortice di polemiche e il ministro della Difesa Crosetto ha immediatamente avviato una indagine disciplinare. Nonostante questo, il libro di Vannacci in pochi giorni ha venduto decine di migliaia di copie e il militare è stato corteggiato da diversi partiti in vista delle prossime elezioni Europee: dalla Lega di Salvini a Forza Nuova di Roberto Fiore.