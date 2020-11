Vaticano avvia indagine per il like Instagram del Papa alla modella brasiliana

Il Vaticano ha chiesto a Instagram spiegazioni su come mai, nei giorni scorsi, dall'account di Papa Francesco sia emerso un imbarazzante like accanto alla foto di una modella brasiliana dai vestiti non esattamente da educanda. La notizia della richiesta di chiarimenti è stata data dalla Catholic News Agency, una testata americana.

Ad irritare Oltretevere non solo il fatto in sè, già sufficientemente poco gradito, ma anche l'atteggiamento della società che cura l'immagine della ragazza, Natalia Garibotto, che non ha mancato di far rilanciare su tutti i social a sua disposizione il like con la dicitira: "Abbiamo la benedizione ufficiale del Papa". In più la stessa modella, che conta su due milioni e mezzo di follower, non ha mancato di commentare: "come minimo andrò in Paradiso".

Quello che da parte vaticana si esclude con fermezza è l'eventualità che il like sia effettivamente partito da dentro le Sacre Mura. Per capire la portata di quanto accaduto si consideri solo che l'account ufficiale di Bergoglio, che usa l'username di Franciscus, ha ben 7 milioni e quattrocentomila follower (e nessun following). Numeri ancora maggiori su Twitter: 18,8 milioni. Quanto basta a ad aver fatto di lui, nel 2017, il leader mondiale più popolare dei media.