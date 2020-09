Vaticano, Becciu molla l'avvocato palestrato. Foto sui social imbarazzanti

Lo scandalo dei soldi in Vaticano non smette di regalare colpi di scena. Conclusa l'inchiesta con dieci indagati, sono emersi saccheggi alla cassa del Vaticano per circa 450 milioni di euro, tra cui anche il prosciugamento del conto del Papa. Ma emerge un nuovo particolare, che rende la vicenda sempre più grottesca. L'avvocato della famiglia del cardinale Angelo Becciu, è stato rimosso dall'incarico.

Il motivo è dovuto - si legge sulla Verità - ad alcuni suoi scatti postati sui Social. Ivano Iai si faceva ritrarre in pose sexy al mare, mettendo in mostra i suoi muscoli palestrati. Lo stesso avvocato in una nota ha confermato la fine del rapporto di lavoro: "Con molto dolore ho rinunciato al mandato conferitomi dalla famiglia Becciu. Mi rattrista esser dovuto causa di ulteriore afflizione, che si aggiunge ai patimenti ingiusti subiti dal cardinal Becciu e familiari". Iai aveva spiegato ai giornalisti che gli scatti erano stati pubblicati forse con troppa leggerezza.