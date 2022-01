Vaticano tra indagini, spie e complotti. Telefoni spiati e incontri registrati

Vaticano, i misteri tra inchieste e spionaggio

Non c'è pace per il Vaticano. Dopo lo scandalo sugli abusi, che ha lambito anche il papa emerito Ratzinger, arrivano nuovi dettagli sulle trame riguardanti il palazzo di Londra e l'attività di spionaggio tra le mura vaticane. Dai file audio-video degli interrogatori, pubblicati su Corriere.it, emergono diversi esempi di questa intelligence parallela. Scrive il Corriere della Sera: "Intorno a Natale 2018, nello studio del Palazzo Apostolico il Sostituto Edgar Peña Parra, numero tre del Vaticano, osserva dal telefonino Gianluigi Torzi al lavoro con alcuni ospiti nel suo ufficio londinese. Torzi è il broker che per conto del Vaticano ha appena rilevato il palazzo da Raffaele Mincione e che nel maggio 2019 riceverà 15 milioni dalla Segreteria di Stato".

"Ma come fa il Sostituto a controllare Torzi? Grazie a un accesso al sistema di videosorveglianza. Lo smartphone connesso è di Luciano Capaldo, l’ingegnere che aveva realizzato l’impianto delle telecamere", spiega ancora il Corriere, che spiega ancora: "L’ingegnere italo-britannico è una figura misteriosa: a lungo partner di Torzi, rompe con lui e subito dopo viene ingaggiato proprio dalla Segreteria per gestire l’immobile costato 300 milioni. Perché la rottura? Secondo Carlino, ex segretario di Becciu e poi di Peña Parra, avrebbe ascoltato il suggerimento di «una persona legata all’intelligence, non so se servizi segreti o investigatore privato»".

Il Corriere della Sera svela altri dettagli: "Anche il grande pentito, monsignor Alberto Perlasca finisce in un gioco di intelligence parallela. Ce n’è traccia indiretta nel memoriale che consegna a fine agosto 2020 ai magistrati avviando la collaborazione. Più volte scrive «Già risposto» o «Non saprei cosa dire». A chi stava rispondendo? Secondo alcune fonti si sarebbe trattato di una sorta di indagine autonoma del Papa attraverso persone di sua strettissima fiducia", conclude il Corriere. Tra spionaggio, indagini ufficiali, controspionaggio, la tram si ingarbuglia sempre di più.

