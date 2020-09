Vaticano, il Papa licenzia il cardinale Becciu. Gestiva i conti della Chiesa

Il Papa ha licenziato il cardinale Angelo Becciu. Mano pesante del pontefice nei confronti di chi gestiva le casse del Vaticano. L'ex numero due della Segreteria di Stato è finito sotto inchiesta per investimenti spericolati, compreso il palazzo di Londra. In più, - si legge sulla Stampa - avrebbe utilizzato denaro destinato ai poveri per elargire favori a familiari. E altri sarebbero stati destinati a conti offshore. L’indagine, che ha già portato alla rimozione di sei funzionari, sarebbe vicinissima alla conclusione, e avrebbe individuato il conto bancario riservato con cui sarebbero state gestite le transazioni economiche. E chi gestiva quel conto era Becciu, a quel tempo sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato.

Il potentissimo ex numero due della Segreteria di Stato, dopo un incontro riservato e, pare, durissimo - c’è chi parla di «udienza choc» - con papa Francesco, non solo si è dimesso dalla carica di prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ma rinuncia anche ai «diritti connessi al Cardinalato», come informa la Santa Sede in un comunicato lapidario. Secondo fonti dei Sacri Palazzi, la clamorosa decisione, subito accettata dal Pontefice, è legata all’inchiesta sugli investimenti «opachi» (citazione del segretario di Stato cardinale Pietro Parolin) culminati con l’acquisizione del palazzo di Sloane Avenue a Londra.