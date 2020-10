Vaticano, primo Stato al mondo per consumo di vino, 100 bottiglie all'anno

Il Paese al mondo dove si beve più vino è il Vaticano. Lo certifica la California Wine Institute, i numeri non lasciano spazio a dubbi, sono i cardinali i maggiori bevitori di vino del pianeta. A chi si affretterà a legare questi dati all’incidenza del cosiddetto vino da messa, quello usato durante la celebrazione della Comunione cattolica, il California Wine Institute risponde che quello è stato tenuto fuori dal computo. In Vaticano si bevono 73,8 litri a testa, circa 100 bottiglie. Al secondo posto e molto staccata c'è la Francia a quota 50,7 litri. Terzo gradino del podio per l'Italia con 48,2 litri a testa.

I dati del California Wine Institute, ripresi da un articolo apparso su The Daily Beast, dimostrano che la Chiesa cattolica nonostante conti una popolazione di sole 842 persone, ha un consumo medio molto più alto rispetto al resto del mondo. Sette volte di più del “vino pro capite” degli Stati Uniti. Non a caso, quindi, il Daily Beast ha scelto di titolare la notizia “Vatican Priests & Nuns Are Drowning In Wine”.