Verdini jr: "Portai il dirigente Fs da Salvini. Grazie a Freni ecco la nomina"

Inchiesta Anas, Tommaso Verdini e i rapporti col "cognato" (a sua insaputa) per ottenere appalti. Le intercettazioni

L'inchiesta che ha travolto la famiglia Verdini, con il figlio Tommaso ai domiciliari e il padre Denis indagato, si allarga e coinvolge sempre di più anche la politica. Dalle intercettazioni emergono dettagli inediti sulla questione degli appalti Anas che hanno portato all'iscrizione nel registro per corruzione. La descrizione del "sistema Verdini" la fa proprio Tommaso Verdini al suo socio di minoranza. ‘Tommy ’ spiega a Fabio Pileri, mentre è intercettato, come si ottengono le nomine a beneficio dei loro protetti, usando - si legge su Il Fatto Quotidiano - la sua fama di "cognato" di Salvini, persino a discapito della Lega stessa. Dice anche di esser stato il deus ex machina dell'incontro tra un dirigente di Ferrovie dello Stato come Massimo Bruno e Matteo Salvini. "Senza aver un caz... stiamo ottenendo dei posti. E i posti che stiamo ottenendo sono tutti posti che otteniamo per i rapporti che abbiamo con i dirigenti, con gli amministratori...", dice il giovane Tommaso ora ai domiciliari con l’accusa di corruzione e turbativa d’asta. Prima vanta gli appoggi nella Lega ma poi aggiunge che il segretario del partito, nonché fidanzato di sua sorella Francesca, non sa del suo (di Tommaso) ruolo.

Ecco dunque come prosegue la conversazione del 3 maggio 2022. Alla presenza di un uomo non identificato dalla GdF Verdini jr - prosegue Il Fatto - magnifica il ruolo del sottosegretario leghista al MEF, Federico Freni. Verdini (V):(...) Freni ci ha fatto ottenere Enasarco! Cioè se non c’era Freni col ca... avremmo concluso con Enasarco! (…) Sennò ci raccontiamo le frottole! Noi non siamo nulla. L’uomo (U): "Sbagli anche a dire che non sei nulla (...) agli occhi della gente sei chi cavolo sei! (...) Però sei il cognato del segretario della Lega". V: Quindi hai le nomine? U: No, però non posso non tenerti in considerazione... V: Ma che... Le nomine spettano a... Amministratori delegati, ai partiti... Noi siamo amministratori delegati? Siamo partiti? E lì scatta un altro. Noi non avremo niente".

"Poi, con il lavoro che stiamo facendo, di mediazione con tutti di rapporti, ecc... - prosegue - otteniamo in alcuni punti delle questioni. Alcuni sono regali personali (…) Poi abbiamo quelli che sono i rapporti di posizione, come Ferservizi ecc... li cosa abbiamo fatto. Abbiamo venduto a Massimo Bruno (...) il rapporto con Matteo, che lui avrebbe avuto lo stesso, ma io tramite Freni gli ho portato un bel rapporto! Fabio Pileri (P):Quindi Freni è servito! V: Certo che Freni è servito! Che discorso è! Massimo aveva un problema con la Lega, io c’ho creato un rapporto con Federico e Federico gli ha creato un rapporto con Matteo! È chiaro che è merito mio, ma Matteo non lo sa".

In un'altra intercettazione, stavolta del 30 ottobre 2021, Pileri invece parla con Omar Mandosi, allora funzionario Anas International, poi nominato nel 2023 da Pietro Ciucci direttore risorse umane di Stretto di Messina Spa. Pileri dice a Mandosi: “Sei tornato, stai facendo una grossa cosa per la famiglia che Denis ogni volta che ne parla gli brillano l’occhi. Deve ave sta cosa de la figlia”. Non è chiaro chi sia Denis, chi sia la figlia e chi debba avere cosa. Il senso è poco chiaro. In un'altra conversazione registrata, Mandosi parla così: “Vabbè via mò sto De Santis lo chiappo così (…) Oh gli dico pure c’è Francesca e Matteo a disposizione...".