Vicenza, in coma per difendere lʼamica. Si risveglia e parla: “Uccisa dall’ex”

Paolo Zorzi è tornato dall’inferno dopo esserci stato per giorni. La sua “colpa”: aver difeso l’amica Marianna Sandonà dalla furia omicida dell’ ex compagno Luigi Segnini. Una furia che si è scagliata anche contro di lui, rimasto ferito con due fendenti che l’hanno mandato in coma fino allo scorso venerdi. Ma Luigi Segnini si è risvegliato e ora è pronto a raccontare tutta la vicenda.

Come scrive il Corriere della Sera riportando le parole del testimone chiave “Segnini è sceso dall’auto con il coltello, gridando come un pazzo”. Segnini, in un secondo momento, ha tentato il suicidio e ora è nel carcere di Padova dopo le dimissioni dall’ospedale.

La donna aveva portato con lei la lista degli oggetti da restituire all’ex compagno, un pezzo di carta che il camionista ha trafitto con il coltello prima di scagliarsi contro la donna e il suo amico. Gli investigatori stanno hanno effettuato anche delle verifiche sui telefonini di vittima e assassino. C’è la possibilità che la donna abbia registrato tutto.