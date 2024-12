Femminicidio Cecchettin, ergastolo per Turetta. Il padre Gino: “Come essere umano mi sento sconfitto” |video

“Abbiamo perso tutti come società, nessuno mi ridarà indietro Giulia. E’ una situazione strana: pensavo di rimanere impassibile, invece no. Io penso che la violenza di genere non si combatte con le pene, ma con la prevenzione. Come essere umano mi sento sconfitto, come papà non è cambiato nulla”. Lo dichiara ai microfoni della stampa Gino Cecchettin dopo la sentenza della Corte d'assise di Venezia che ha condannato Filippo Turetta all’ergastolo.