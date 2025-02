Armato di pistola sull'autobus minaccia l'autista, paura a Genova. VIDEO

Un nuovo episodio di violenza si è verificato mercoledì 26 febbraio intorno alle ore 21, a bordo della linea 13 di AMT. Come documentato da un video girato da una passeggera, un uomo ha estratto una pistola e l’ha appoggiata sul sedile, per poi avvicinarsi in modo minaccioso al conducente.

“Uno con una pistola a bordo, vera o finta che fosse, però servono pene severe e certe”,

ha dichiarato Roberto Piccardo, segretario Ugl Fna, sottolineando come le aggressioni – fisiche e verbali – siano in forte aumento.

A seguito di quest’ennesimo episodio, i sindacati hanno confermato lo sciopero previsto per il 21 marzo, chiedendo vetture più sicure e un controllo costante della funzionalità dei sistemi di videosorveglianza.

Nel video, si sentono i rumori che in un primo momento sembrano colpi di pistola, ma che si rivelano poi essere il risultato degli scossoni causati dalle irregolarità del manto stradale. L’uomo è infine sceso dal mezzo, facendo perdere le proprie tracce.