Violenza sessuale a Ravenna, "fu drogata e stuprata. Denaro per zittirci"

Violenza Ravenna, l'ex: "Mi proposero denaro per cambiare versione"

Arrivano nuove rivelazioni sulla vicenda della violenza sessuale subita da una 18enne di Ravenna, a cui però il giudice ha dato torto assolvendo gli aggressori in quanto lei "era lucida". A parlare adesso è l'ex fidanzato della ragazza abusata, ma la sua versione dei fatti fa emergere un quadro totalmente diverso rispetto a quanto stabilito dal giudice. "Mi ha detto - spiega a Repubblica il ragazzo che stava con lei in quel periodo - che se avesse saputo che finiva così, non lo avrebbe neanche denunciato quel tizio che l'ha violentata. Sono riuscito a vederla solo dopo il weekend, in palestra. Non era più lei, era nervosa e assente. Non sapeva dirmi cosa era successo, aveva 12 ore di buio in testa".

"Mi disse - prosegue l'ex fidanzato a Repubblica - che era ubriaca marcia, che aveva vomitato, aveva avuto un rapporto sessuale con Cristian e aveva dormito a casa del senegalese. Più di questo non ricordava. L'unica spiegazione è la droga dello stupro nel bicchiere. Lei è la classica brava ragazza, non beve e non fuma. Nei giorni successivi mi hanno avvicinato dei tipi poco raccomandabili, con precedenti penali. Volevano incontrarmi e capire se fossi stato io a convincerla a denunciare l'accaduto, mentii e gli dissi di no. Qualche mese dopo un mio collega buttafuori, che continuava a dirmi di stare attento, mi ha rivelato che volevano darmi del denaro. Presumo per mettersi d’accordo su una versione a loro favorevole. Cosa che mai avrei fatto".

