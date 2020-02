Coronavirus, 374 contagi e 12 vittime. Quattro bambini contagiati

CORONAVIRUS: BORRELLI, "374 CONTAGIATI, DI CUI 12 MORTI. IN LOMBARDIA 258 CASI, INCREMENTO DI 18 DA IERI".

"I contagiati sono complessivamente 374, cinquantadue in più rispetto a ieri". Lo ha riferito il commissario all'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli. "Abbiamo 258 casi in Lombardia (+18), 71 in Veneto (+28), 30 in Emilia Romagna (+4), 3 in Piemonte, 3 nel Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Toscana, 2 in Liguria, 1 nelle Marche e 1 nella provincia si Bolzano".

CORONAVIRUS, BORRELLI: 12ESIMA VITTIMA 69ENNE DI LODI MORTO IN E.ROMAGNA. MAGGIOR PARTE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE. CENTRALIZZATO ACQUISTO MASCHERINE, IN SERATA ARRIVERANNO A REGIONI. 9.462 TAMPONI ESEGUITI'

La prima vittima di Coronavirus in Emilia Romagna è un 69enne del lodigiano già affetto da importanti patologie pregresse. Proveniente da uno dei comuni della "zona rossa" lombarda, era stato ricoverato all'ospedale di Piacenza, poi trasferito in terapia intensiva a Parma. Quattro nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 2 a Piacenza e 2 nella provincia di Modena: si tratta di contagi tutti riconducibili al focolaio lombardo, nessuno di questi è in condizioni critiche. Complessivamente, sale così a 30 il numero dei casi sul territorio regionale: 20 a Piacenza, 4 a Parma, 5 a Modena e 1 a Rimini.

Per quanto riguarda le condizioni degli altri casi positivi rilevati nei giorni scorsi, 2 soli sono in terapia intensiva, 14 ricoverati in condizioni non critiche presso i reparti di malattie infettive e 13 - di cui 9 asintomatici - si trovano in isolamento al proprio domicilio. A scopo precauzionale, la Protezione civile regionale è già pronta ad allestire nuovi moduli provvisori per il triage, dove poter sottoporre le persone ai primi controlli prima di accoglierle all'interno dei servizi ospedalieri. Soprattutto a tutela degli operatori sanitari. Oltre alle 3 già messe in campo nel piacentino, ne sono in arrivo altre all'esterno di diversi nosocomi della regione. Altre informazioni, su questo aspetto, nel pomeriggio.

CORONAVIRUS: LOCATELLI (CSS), '95% TAMPONI HA DATO ESITO NEGATIVO. TAMPONI SOLO A SINTOMATICI'

Roma, 26 feb. (Adnkronos Salute) - "Confermo che la larghissima parte dei tamponi realizzati, diciamo più del 95%, ha dato esito negativo. Evidentemente l'infomazione che viene ad essere accumulata attraverso questo tipo di dati sarà strumentalmente utile a quelli che sono i meccanismi di circolazione del virus, ma rafforza ancora di più la decisione che ha la sua base scientifica, che il rischio di contagiosità è elevato nei soggetti sintomatici e paucisintomatici mentre è marcatamente più basso nei soggetti asintomatici". Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), nel suo intervento alla conferenza stampa quotidiana della Protezione civile. "E questo supporta la scelta di riservare i tamponi solo ai soggetti sintomatici, anche perché siamo ancora in un periodo di pandemia di altre infezioni virali e quindi vanno escluse anche queste, prima di procedere con la realizzazione dei tamponi. Così ci si focalizzerà solo sui soggetti sintomatici", conclude Locatelli.

CORONAVIRUS, QUATTRO BAMBINI CONTAGIATI

Sono quattro in tutto i minorenni risultati positivi al Coronavirus in Lombardia, due in ospedale (al San Matteo di Pavia e all'ospedale di Seriate in provincia di Bergamo). L'assessore al Welfare Giulio Gallera lo ha spiegato intervenendo a La7. Si tratta di una bambina di 4 anni ora ricoverata all'ospedale San Matteo, due bambini di 10 anni e un ragazzo di 15. Gallera ha ricordato che comunque il virus "ha un effetto molto piu' grave sulle persone anziane che hanno pregresse patologie".

Coronavirus, Ricciardi (Oms): "Dobbiamo ridimensionare allarme: 95% dei malati guarisce"

E aggiunge "Dobbiamo ridimensionare questo grande allarme, che è giusto, da non sottovalutare, ma la malattia va posta nei giusti termini". Non ha usato giri di parole Walter Ricciardi dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) in conferenza stampa alla Protezione civile a Roma. E ha spiegato perché, ribadendo i numeri di questa epidemia di coronavirus: "Su 100 persone malate, 80 guariscono spontaneamente, 15 hanno problemi seri ma gestibili in ambiente sanitario, il 5% è gravissimo, di cui il 3% muore. Peraltro sapete che tutte le persone decedute avevano già delle condizioni gravi di salute".