Virus, oltre 320 contagi e 11 vittime. Borrelli: "Morti 3 ultraottantenni"

Aumenta a 322 il numero di contagiati da coronavirus in Italia: 86 in più rispetto a ieri. Di questi, undici persone sono decedute, 137 sono in isolamento domiciliare, 29 sono ricoverate in terapia intensiva, 109 sono ricoverate 'con sintomi'. Una – infine - è guarita. Il nuovo bollettino dell'emergenza Covit-19 è stato illustrato dal capo della protezione civile, Angelo Borrelli, mentre nella sede del Dipertimento di via Vitorchiano è in corso il tavolo tecnico–politico a cui partecipano il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, diciannove ministri, il capo del Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, e – in collegamento video - i presidenti delle Regioni.

Sono oltre 6.200 i tamponi effettuati nel Paese dall’inizio dell’emergenza. Un dato che è stato sottolineato anche da Walter Ricciardi, componente del comitato esecutivo dell’Oms e da ieri consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza. "In Italia, dopo i primi casi di Roma gestiti in maniera antologica, c'è stata una frammentazione" nell'azione contro il coronavirus, con "regioni che facevano tamponi ad asintomatici e altre ai contatti", ha affermato l’esperto. "L'Oms dice che bisogna fare i tamponi solo ai sintomatici e a coloro che sono stati in determinate zone", ha aggiunto ribadendo che in questa fase "le mascherine di protezione non servono alle persone sane".

Coronavirus, Ricciardi (Oms): "Dobbiamo ridimensionare allarme: 95% dei malati guarisce"

E aggiunge "Dobbiamo ridimensionare questo grande allarme, che è giusto, da non sottovalutare, ma la malattia va posta nei giusti termini". Non ha usato giri di parole Walter Ricciardi dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) in conferenza stampa alla Protezione civile a Roma. E ha spiegato perché, ribadendo i numeri di questa epidemia di coronavirus: "Su 100 persone malate, 80 guariscono spontaneamente, 15 hanno problemi seri ma gestibili in ambiente sanitario, il 5% è gravissimo, di cui il 3% muore. Peraltro sapete che tutte le persone decedute avevano già delle condizioni gravi di salute".

LA CRONACA ORA PER ORA

19:08 76enne morta a Treviso, è l'11esima vittima

È morta la donna di 76 anni ricoverata nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Treviso e trovata positiva al coronavirus. Lo comunica la Regione Veneto. La donna, l'undicesima vittima del virus in Italia, è deceduta alle 18.10 per complicanze respiratorie sopraggiunte nelle ultime ore.

18:26 Lombardia, oggi 68 nuovi casi,progressione costante

Sono 68 i nuovi casi di coronavirus verificatisi nelle ultime 24 ore in Lombardia, secondo i dati comunicati oggi nella periodica conferenza stampa dell'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, che ha parlato di un totale di 240 persone contagiate. Si tratta di una progressione aritmetica quasi costante giorno per giorno, invece che di una crescita esponenziale accentuata. Nel primo giorno di manifestazione del virus i colpiti in regione sono stati 15, e sono diventati 54 nel secondo, con un aumento di 39 unità. Il terzo giorno, domenica, l'accrescimento è stato di 58 unità, a 112 totali, e da lì il dato assume un andamento costante: lunedì l'aumento è stato di 60 casi, a 172 totali, oggi altri 68, a 240.

Ore 18.03 Primo caso a Barcellona è 36enne italiana

Una donna italiana di 36 anni è risultata positiva a coronavirus a Barcellona, primo caso nella città catalana. Tra il 12 e il 22 febbraio la donna ha viaggiato nelle zone di Milano e Bergamo.

18.00 Gallera: "Nuovi decessi, aspettiamo parere Iss "

In Lombardia ci sono nuovi decessi che potrebbero essere attribuiti al coronavirus, ma per pronunciarsi la Regione aspetta che si esprima l'Istituto superiore di sanita'. Lo ha affermato l'assessore al Welfare Giulio Gallera. "Per i decessi aspettiamo il via libera dell'Iss - ha spiegato - quando ci dira' che una persona morta e' morta per coronavirus lo diremo. Ci sono stati alcuni decessi, quando arriva l'Iss ve lo diciamo".

Ore 14.15 - Ad Alassio il primo caso della Liguria.

E’ ad Alassio, in provincia di Savona, il primo caso di contagio da coronavirus accertato in Liguria. Lo rende noto la Regione.

Ore 12.43 Un caso a Rimini, di ritorno dall’estero

Nuovi casi di Covid-19 portano il bilancio dei contagiati in Emilia-Romagna a quota 23. Tra di loro, una persona di Rimini, ricoverata in ospedale, di ritorno da un viaggio all’estero. Altri due nuovi casi, entrambi riconducibili al focolaio lombardo, riguardano cittadini di Parma. Un terzo, un’operatrice sanitaria dell’ospedale di Piacenza. I due casi di Parma sono stati rilevati nel laboratorio dell’Università; uno ha trascorso periodi di permanenza a Codogno; è in isolamento a domicilio; l’altro, che aveva avuto contatti con la zona rossa del Lodigiano, è ricoverato all’ospedale di Parma, nel reparto Malattie Infettive.

12.30 Coronavirus: P.Chigi, su chiusura scuole solo fake news

La Presidenza del Consiglio smentisce le notizie che stanno circolando in queste ore su una presunta chiusura, per decisione del presidente Conte, di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Le decisioni e le misure adottate dal governo - si ricorda ancora - vengono comunicate esclusivamente attraverso i canali e le fonti ufficiali, alle quali si prega di far riferimento.

Ore 12.43 Fontana: "Poco più di una normale influenza"

Sdrammatizza il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che nel suo intervento in Consiglio Regionale ha affermato: «È una situazione senz’altro difficile, ma non così tanto pericolosa: il virus è molto aggressivo nella diffusione ma molto meno nelle conseguenze. È poco più di una normale influenza e questo lo dicono i tecnici». Nel suo intervento Fontana ha ringraziato le persone eroiche «grazie alle quale funziona il nostro sistema della sanità».

Ore 12.29 Contagiati in 20 province

Sono 20 le province che registrano casi di coronavirus, secondo i dati della Protezione civile. In dettaglio, in Lombardia: Lodi (101 casi), Cremona (39), Pavia (17), Bergamo (14), Milano (3), Monza Brianza (2), Sondrio (1); in Veneto: Padova (30), Venezia (7), Treviso (1); in Emilia Romagna: Piacenza (17), Parma (4), Modena (1), Rimini (1); in Piemonte: Torino (3); in Toscana: Firenze (1), Pistoia (1); in Trentino Alto Adige: Bolzano (1); in Sicilia: Palermo (1); nel Lazio, Roma (3). In Lombardia ci sono 35 casi positivi in fase di ospedalizzazione o isolamento.

10.45 Coronavirus: Borrelli, due persone contagiate in Toscana

Due persone risultano contagiate dal Coronavirus in Toscana. Lo ha detto il responsabile della Protezione civile, Angelo Borrelli.

10.00 Coronavirus: Palermo, rigida quarantena per turisti in hotel

Restano in quarantena nelle stanze di un hotel del centro di Palermo i compagni di viaggio della sessantenne turista bergamasca trovata positiva al Coronavirus. I responsabili dell'hotel hanno attuato le direttive dell'assessorato regionale alla Salute (che si rifanno al ministero), i turisti vengono controllati a vista dalla security dell'hotel e non possono allontanarsi. La nota catena - fanno sapere i responsabili dell'hotel - diramerà una nota stampa.

07.48 Coronavirus: positiva al tampone turista di Bergamo a Palermo

E' risultata positiva al test la turista di Bergamo da ieri in osservazione all'ospedale Cervello di Palermo. Era giunta nel capoluogo siciliano insieme ad alcune amici e aveva accusato sintomi influenzali. Alloggiava in un hotel in città. "Abbiamo un sospetto caso positivo che è risultato tale dall'esame del tampone faringeo. Si tratta di una donna di origine bergamasca, presente in Sicilia assieme ad una comitiva turistica, arrivata a Palermo prima dell’inizio della emergenza in Lombardia", conferma il presidente della Regione, Nello Musumeci, in stretto contatto dalla notte col sindaco Leoluca Orlando e con il prefetto Antonella De Miro.

​La procedura prevista dalle linee guida regionali, in conformità a quelle nazionali, ha consentito di determinare le seguenti azioni, spiega Musumeci: è stato allertato il 118 e confinata la persona assieme al marito; quindi ripetuto due volte l'esame di laboratorio e, in conseguenza del risultato, sono stati confinati tutti coloro che hanno avuto contatti ravvicinati con la coppia, ai quali è stato nella notte prelevato un campione salivare mediante tampone faringeo. La turista "è pienamente cosciente e non presenta particolari condizioni di malessere", informa il governatore, "abbiamo immediatamente informato la task force nazionale e l'Istituto superiore di sanità per concordare le procedure da adottare. Siamo impegnati dalla notte a mettere in atto le procedure previste, che sono state immediatamente eseguite grazie al lavoro di questi giorni". Il campione esaminato al Policlinico di Palermo verrà immediatamente inviato allo Spallanzani per ulteriori verifiche.

07.45 Primo caso di tampone positivo in Toscana: è a Firenze

Primo caso di tampone positivo per coronavirus anche in Toscana, a Firenze, anche se si attende la conferma dell'Istituto superiore di Sanità, come scrive Repubblica. Si tratterebbe di un imprenditore di sessant'anni che ha aziende in Oriente. L'uomo ieri pomeriggio si è presentato all'ospedale di Santa Maria Nuova, nel centro cittadino. Nella notte il tampone ha rivelato la presenza del coronavirus Covid -19. Il paziente è stato trasferito nel reparto malattie infettive dell'ospedale di Ponte a Niccheri e gli ambienti del Pronto soccorso di Santa Maria Nuova sono stati sanificati. L'ultimo bilancio in Italia parla di 229 contagiati e sette morti, tutti anziani già indeboliti da altre patologie. L'imprenditore sarebbe rientrato dall'Oriente ai primi di gennaio e si sta cercando di capire se possa essere stato contagiato in Italia da un suo dipendente che stava male alcune settimane fa.

07.30 Coronavirus: medico italiano a Tenerife è terzo caso Spagna

Il medico italiano a Tenerife risultato positivo al test di coronavirus è i terzo caso di contagio in Spagna. "In serata è stato attivato il protocollo per un sospetto caso di coronavirus di un cittadino italiano nel sud di Tenerife. Dopo i primi test alle Isole Canarie, il risultato è positivo", ha scritto in una nota divulgata su Twitter il presidente della Canarie Angel Victor Torres, segnalando che il paziente è in isolamento e che oggi saranno rifatti i test a Madrid. Gli altri due casi di contagio in Spagna riguardano un inglese, risultato positivo a Mallorca lo scorso 9 febbraio, e un tedesco, risultato positivo a La Gomera il primo febbbraio.