Virus, salgono i contagi ma anche i guariti: è lite sul metodo di calcolo

Coronavirus, Gallera: "In Lombardia 406 positivi"

Questa mattina in Lombardia i casi positivi al coronavirus sono saliti a 406. Ad annunciarlo è stato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, in collegamento con la trasmissione Agorà su Rai3. "Ad oggi - ha detto Gallera - abbiamo 216 positivi ospedalizzati su 406, metà sono asintomatici e stanno bene".

Coronavirus, Gallera: “Si potrebbero mitigare misure alcune aree”

"Chiaro che fatta la prima settimana, per esempio se per settimana prossima si decidesse di prorogare" le misure per il contenimento del coronavirus "si potrebbero mitigare in alcune aree". A dirlo è l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, parlando ad Agorà su Rai3 delle misure per ridurre la socialità e combattere la diffusione del virus in Lombardia. "Oggi - ha aggiunto Gallera - abbiamo un incontro col ministero, tra oggi e domani le decisioni si assumono, però domenica scorsa abbiamo preso delle misure che eravamo consci che avrebbero inciso in maniera negativa sul nostro territorio.

Abbiamo chiesto di rallentare la vita sociale ma l'obiettivo era importantissimo, se noi riusciamo a contenere questa diffusione, riusciamo il prima possibile a voltare pagina e a dare il messaggio, che è quello che chiedono gli operatori del turismo e di altri settori, che in Regione Lombardia si è riusciti a gestire una grande emergenza".

Per Gallera "questo era l'obiettivo delle misure, prese in sintonia con il governo e sulla base di indicazioni specifiche dell'Istituto superiore di sanità e dei maggiori esperti, non ce le siamo inventate. Noi tutti speriamo che si possano riaprire il prima possibile, si possano riaprire musei, cinema e teatri, magari già domenica. Le misure le abbiamo prese non perché volevamo accanirci su un settore ma per un obiettivo di salute pubblica importantissimo e fondamentale, se no tra qualche mese rischiamo di avere un Paese in ginocchio che poi non riesce più a rialzarsi".

Coronavirus, primo caso a San Marino: un 88enne ricoverato

E' stato confermato il primo caso di contagio da coronavirus a San Marino. Si tratta di un 88enne sammarinese che era in ospedale dal 25 febbraio. Attualmente è ricoverato al reparto malattie infettive all'Infermi di Rimini. I sanitari dell'Iss sammarinese stanno ricostruendo tutti i percorsi del paziente che presentava già un quadro clinico compromesso ma che non era stato all'estero né nella zona rossa italiana. Il medico che l'aveva visitato la prima volta a San Marino è stato messo in quarantena precauzionale.

Coronavirus, capo Polizia locale Milano non necessita isolamento

In merito alle notizie di stampa che stanno circolando, il Comune di Milano precisa che il comandante della Polizia locale di Milano Marco Ciacci non ha avuto contatti ravvicinati e prolungati con la persona dello staff del presidente di Regione Lombardia trovata positiva al coronavirus e, pertanto, "non necessita di alcun isolamento". Si precisa inoltre che il comandante della Polizia locale "non fa parte dell’Unità di crisi regionale" e il suo lavoro "prosegue secondo le indicazioni di comportamento fornite a tutti i cittadini dal Ministero della Salute".

Coronavirus, Calabria: farmacia distribuisce disinfettante gratis

Da oggi distribuirà gratuitamente una soluzione disinfettante per proteggere i suoi clienti dal coronavirus la farmacia Corrado di Soveria Simeri, nel Catanzarese. Una risposta alla psicosi di questi giorni, ma anche alla penuria di amuchina denunciata in alcune città a causa della paura del contagio che ha prodotto un aumento dell'acquisto di disinfettante. "L'emergenza Covid19 spaventa, ma non deve farci perdere la calma. In questi momenti difficili - si legge sulla pagina Facebook della farmacia - tante sono le ricette "fai-da-te" per confezionare a casa prodotti disinfettanti per la cute. Tuttavia, anche la preparazione più semplice richiede attenzione, cura, grandissima precisione. Cioè quello che noi facciamo ogni giorno, nel nostro laboratorio galenico. Da domani, daremo in omaggio ai pazienti della Farmacia Corrado 100 ml di soluzione disinfettante alcolica allestita nel nostro laboratorio galenico seguendo la preparazione ufficiale consigliata dall' OMS. Questa soluzione è estremamente utile in caso di assenza di acqua e sapone per eliminare i virus e germi dalla pelle. In questi momenti complessi, il nostro ruolo di farmacisti - è la spiegazione dei titolari - ci impone di essere vicini alle persone in difficoltà e di aiutare a prenderci cura dei pazienti più fragili, riducendo il rischio di esporli a contagio".