Viterbo, 16enne trovata morta nel letto: dimessa dall’ospedale il giorno prima

Indagano i carabinieri sulla morte di Aurora Grazini, 16 anni, trovata senza vita questa mattina nel suo letto dai genitori a Montefiascone, comune in provincia di Viterbo. L'adolescente, che accusava problemi di salute da diversi giorni, ieri era stata portata in ospedale. I sanitari, dopo alcuni controlli, l'avevano dimessa. Sul corpo della giovane, che e' stato messo a disposizione dell'Autorita' giudiziaria, sara' probabilmente disposta l'autopsia per stabilire la causa della morte.