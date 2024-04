Tagli sanità, la gallina che canta ha fatto l'uovo: taccia chi si scandalizza

Welfare e sanità

Domanda: cos'è il welfare? E' un sistema sociale che vuole garantire a tutti i cittadini la fruizione di servizi sociali ritenuti indispensabili in uno stato sociale. Perché questa domanda? Leggo da più fonti di informazione che la sinistra alza una levata di scudi contro i tagli alla sanità.

Se vogliamo essere sinceri concordiamo nel fatto che tutti i cittadini devono avere assistenza da Servizio Sanitario Nazionale per le proprie necessità e che non dovrebbero avere tempi biblici per la loro fruizione. Purtroppo noi non ci scandalizziamo più e subiamo alla Fantozzi.

Comunque per non fare torto alla sinistra desidero ricordare che in tutti i Governi fino a quello di Mario Draghi era presente ed anche in forza con i Ministeri vari. Domanda: perché non si è scandalizzata negli ultimi 11 anni e magari anche di più? E' opinione diffusa che non sia per una sola questione di vil denaro, ma che si voglia privatizzare tutta la sanità (all'americana) semplicemente per una questione di profitto. Peut être? Memoria corta? Non è leale scrivere un articolo senza dire chi e quanto ha tagliato e magari anche non speso.

Governo Mario Monti 2012/13 promessi e mai erogati 8 miliardi di euro. Governo Enrico Letta 8,4 miliardi. Governo Matteo Renzi 2015/17 16,6 miliardi. Governo Paolo Gentiloni Silveri 3,3 miliardi. Eccetera. Praticamente in totale pare manchino all'appello circa 45 miliardi.

Adesso passiamo ad una domanda che può stuzzicare le menti: quanto incide sul Pil (2.084,376 mld) la spesa sanitaria? L'8,7%, di cui il 6,4% dal contributo dello Stato, mentre il 2,2% è spesa privata e dalle compagnie di assicurazione. La domanda è: perché il cittadino italiano deve tirare fuori di tasca sua denaro che ha ampiamente ripagato con le tasse?

Non è piacevole fare ironia su questo settore, però da quanto ci è dato sapere fra qualche anno non avremo più bisogno di medici ed infermieri (attualmente mancano 17.000 medici e 350.000 infermieri) che “sicuramente” verranno sostituiti da figure molto più professionali e senza empatia che si chiameranno medical-android e useranno l'Intelligenza Artificiale per dare sollievo a tutti i nostri malanni ed acciacchi, allora ci sarà un grande risparmio e ritornerà ad essere tutto gratuito?

A detta di molti lo smantellamento della sanità pubblica e gratuita ha avuto inizio nel 1978 sia per fare spazio ai politici (la politica costa sempre allo Stato e quindi ai cittadini) sia per aprire le porte alle strutture private. Chiudo con un proverbio napoletano: Tre cose, chi n’ave assaje, ne fa scafaccio: de denare, sanitate, libertate. (Sono tre le cose che, chi ne ha molte, disprezza: denaro, salute, libertà).