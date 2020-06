Zanardi, medico elisoccorso: "Volto distrutto e urlava. Altri 10 minuti e..."

Alex Zanardi continua nell'ospedale di Siena la sua lotta per vivere. Per i medici, il campione reagisce bene al trauma dell'incidente che lo ha coinvolto venerdì scorso, quando fu travolto da un tir. Per il momento però resta in terapia intensiva: "Il cervello di Alex deve riposare", fanno sapere dall'ospedale. Se Zanardi è ancora vivo, buona parte del merito è da attribuire a chi lo ha soccorso. "Dieci minuti appena, forse qualcosa di più, - spiega il medico dell'elisoccorso Robusto Biagioni - e Alex Zanardi non ce l’avrebbe fatta, sarebbe morto. Lo avevo incontrato più volte, - dice al Corriere della Sera - è una persona eccezionale, veniva a trovare gli amici del 118. Ci diceva che facevamo un lavoro straordinario. Me lo sono trovato davanti in quelle condizioni ed è stato duro mantenere calma e distacco indispensabili perché un medico riesca ad agire nel modo migliore.

"Poi, quando finalmente lo abbiamo stabilizzato e trasportato al Policlinico Le Scotte, mi sono emozionato. Ero emotivamente provato. Lo abbiamo trovato in condizioni gravissime, purtroppo. In quelle condizioni poteva resistere che pochi minuti soltanto. La mia collega lo aveva trovato in uno stato comatoso, con momenti di agitazione. Muoveva le braccia in modo sconnesso, urlava. Il volto era devastato dalle tante fratture. Ma quello che ci preoccupava di più in quel momento era la lesione, molto grave, che dall’occhio destro si allungava su tutta la faccia. Poi aveva altre lesioni alla testa". Il dottor Biagioni lancia segnali di ottimismo per il recupero di Zanardi: "Sono intervenuto - spiega al Corriere - su casi persino peggiori e a volte si sono risolti positivamente anche contro le nostre previsioni. Ecco perché sono convinto che ci siano buone speranze che Alex ce la possa fare, considerato anche che è un atleta e ha una voglia di vivere e una grinta incredibili".