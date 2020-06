Secondo quanto si apprende, i Pm di Bergamo dovrebbero essere domani mattina a Palazzo Chigi, per sentire il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, come persona informata sui fatti, in relazione all'inchiesta sulla zona rossa a Nembro e Alzano. "Riferirò doverosamente tutti i fatti a mia conoscenza. Non sono affatto preoccupato", ha detto ieri il premier.