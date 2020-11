Zuccatelli tratta le dimissioni? Al cell, "Pronto? Pronto? Non sento..."

Il nuovo commissario alla sanità della Regione Calabria, Giuseppe Zuccatelli, usa il vecchio trucco del telefono con non prende bene. Il Corriere della Sera prova a intervistare Zuccatelli e lui prima lascia che il cellulare squilli, poi lo spegne. Dopodiché lo riaccende e finge: "Pronto? Pronto? Non sento...". Quando fanno così, di solito, scrive il Corsera, le possibilità sono due: o hanno apparecchiato un’intervista con qualcuno che gli garantisce domande spedite in anticipo; oppure stanno trattando. Ma che cosa? Nel caso di Zuccatelli, forse, le dimissioni: quindi c’è la concreta possibilità che l’appena nominato nuovo commissario straordinario alla Sanità calabrese vada considerato già quasi come un ex.