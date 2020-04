Coronavirus, il coro canta a distanza “La cura” di Franco Battiato. VIDEO

Giovanni Mirabile è un direttore di coro, che di recente ha anche partecipato al video “Va pensiero” dell’International Opera Choir, messo in onda dai principali TG nazionali, e visto da quasi 4 milioni di utenti. Con il coro polifonico “Ouverture” ha realizzato un arrangiamento inedito a cappella de “La cura” di Franco Battiato, sempre con la modalità del “coro virtuale”. I ragazzi da casa hanno cantato, in questo momento in cui è impossibile provare insieme, e poi insieme hanno montato il video. Il risultato? Un'emozionante esibizione da godersi su Youtube.