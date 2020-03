Coronavirus, SIAE: operativi il Portale Musica d’Ambiente e Spazio al Pubblico

SIAE, anatomia del Coronavirus: fino al 3 aprile 2020, Spazio al Pubblico aperto martedì e venerdì, dalle 10.30 alle 12.30. Chiuso il Portale Feste Private e il POP. Proroga al 17 aprile per rinnovo abbonamenti Musica d'Ambiente.

Chiusi in tutta Italia cinema, teatri, musei, parchi archeologici, archivi e biblioteche: è quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e dalle sue nuove misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Per lo spettacolo dal vivo, la chiusura dei luoghi dedicati dal 23 febbraio al 1° marzo, ha provocato una perdita economica di più di 10 milioni di euro, diretta causa della cancellazione di ben 7.400 spettacoli: questi i risultati di una prima stima fornita da AGIS, l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, elaborata sui Dati Siae. Un danno economico irrimediabile.

AGIS ha indirizzato al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini una lettera in cui viene richiesta l’apertura di uno “stato di crisi” con l’obiettivo di adottare quanto prima provvedimenti e misure a sostegno di un settore in questi giorni gravemente penalizzato.

Ma quali misure ha adottato la Società Italiana degli Autori ed Editori? Al seguito, i provvedimenti SIAE.

SIAE, emergenza sanitaria Coronavirus: proroga al 17 aprile per rinnovo abbonamenti "Musica d'Ambiente"

Rimane attivo il Portale "Musica d’Ambiente", attraverso il quale è possibile effettuare l’attivazione o il rinnovo dell’abbonamento per musica d’ambiente per l’anno in corso.

SIAE ha disposto lo slittamento dei termini di scadenza degli abbonamenti per il Portale in questione al 17 aprile 2020.

SIAE, emergenza sanitaria Coronavirus: variazione orari di apertura di "Spazio al pubblico"

Al fine di fronteggiare l’emergenza e contenere la diffusione del virus Covid-19, almeno fino al 3 aprile 2020, lo "Spazio al Pubblico" sarà aperto solo nei giorni di martedì e venerdì, dalle 10.30 alle 12.30.

Il ricevimento dell’utenza e la consultazione avverranno presso lo sportello SIAE, in via della Civiltà Romana 17.

In tale sede sarà possibile recarsi, nell’orario indicato, per ricevere assistenza in merito ai seguenti servizi: iscrizioni Autori, deposito opere Cinema, Dor, Lirica, Olaf, Musica per Autori, Editori ed Eredi, Pubblico Registro Format, deposito format, Pubblico Registro Cinematografico, deposito opere inedite;, Pubblico Registro del Software e Copyright Office di Washington.

In merito al Pubblico Registro Cinematografico, si deve prendere appuntamento almeno 24 ore prima, inviando una email agli indirizzi indicati sul sito.

SIAE, emergenza sanitaria Coronavirus: sospensione delle attività di controllo autoriale ed erariale

In considerazione della sospensione delle manifestazioni di spettacolo ed intrattenimento, si è disposta la sospensione delle attività di controllo autorale ed erariale anche da parte dei mandatari.

SIAE, emergenza sanitaria Coronavirus: pagamenti in ritardo

Con riferimento alle scadenze di pagamento per diritto d’autore relative alla prima quindicina di febbraio (scadenza 20 e 23 febbraio) e per la successiva, è stato disposto di non applicare le penali per ritardato pagamento per un periodo che sarà tempestivamente comunicato dalla Direzione Generale alle sedi di Bologna, Torino, Milano e Venezia.

SIAE, emergenza sanitaria Coronavirus: chiuso lo sportello di Codogno

Da ultimo, è stata disposta la chiusura dello sportello di Codogno (sportello secondario della mandataria di SORESINA-CODOGNO) almeno fino al termine del divieto di allontanamento ed avvicinamento dal comune medesimo.

SIAE, emergenza sanitaria Coronavirus: chiuso il Portale Feste Private e il POP

Fino al 3 aprile, non sarà possibile utilizzare il Portale SIAE Feste Private e il POP (Portale Organizzatori Professionali).