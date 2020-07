Fase 3, Università Padova: piano da 15 mln per studenti-famiglie

Mette in campo un pacchetto di agevolazioni per studenti e famiglie di 15 milioni di euro il piano di intervento promosso dell'Universita' di Padova per reagire alla crisi finanziaria dovuta al Covid 19 e sostenere la frequenza in'ateneo. Oltre ai contributi legati all'Isee previsti dal Governo (azzeramento delle tasse con Isee fino a 20.000 euro) l'Ateneo patavino offre a tutti gli studenti (per i fuori corso sono richiesti almeno 10 cfu) la connettivita' gratis, un contributo di 500 euro per l'affitto o di 350 euro per l'abbonamento ai mezzi di trasporto, per i redditi fino a 50.000 euro. Sono previste inoltre 7.700 borse di studio per merito, la riduzioni delle tasse fino ad un Isee di 70 mila euro "Un Paese costruisce un futuro se finanzia scienza e alta formazione. Non e' un lusso ma una scelta strategica", afferma il rettore Rosario Rizzuto.