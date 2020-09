Isitituto Confucio, gli appuntamenti con il Festival MilanOltre

Appuntamenti con il Festival MilanOltre

L’Istituto Confucio ha rinnovato la collaborazione con il Festival MilanOltre. Gli incontri della 34esima edizione del Festival chiuderanno un triennio dedicato all’Oriente, un ciclo di conferenze che ha rappresentato e creato un ponte ideale tra il Bacino del Mediterraneo e la Via della Seta. Gli incontri si terranno tutti online, in diretta Facebook. E ci sarà anche l’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano!

19 settembre. Dal Bacino del Mediterraneo alla Via della Seta 2020/2021. Il primo incontro vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui le celebri Gao Yanjinzi, direttrice artistica e coreografa della Beijing Modern Dance Company, e Jin Xing, direttrice e coreografa del Jin Xing Dance Theatre di Shanghai. All’incontro parteciperà anche Alessandra Lavagnino, direttore dell’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano. Ore 15:00.

26 settembre. Midnight Rain – un ponte tra Milano e Wuhan. Il secondo appuntamento concentrerà l’attenzione sulla Beijing Modern Dance Company e sui due spettacoli che avrebbero partecipato alla corrente edizione del festival, rinviati in presenza al 2021. La riapertura del Grand Theatre di Wuhan e il suo festival autunnale gemellato con MilanOltre, saranno l’occasione per approfondire il discorso sulla ripresa dello spettacolo dal vivo a Milano e a Wuhan, sulle diverse concezioni del lavoro artistico in occidente e in oriente e soprattutto per approfondire quelle relazioni tra Italia e Cina di così lunga tradizione nell’anno delle celebrazioni tra i due paesi. Ore 15:00.

27 settembre. Appunti sul viaggio dell’anima. Il terzo appuntamento si focalizzerà sulla creazione “Oath-Midnight Rain” di Gao Yanjinzi. Verranno approfonditi i contenuti dello spettacolo, che si legano alla comprensione del processo della vita nella cultura tradizionale cinese, e in particolare ai concetti di reincarnazione e anima. Ore 15:00.

Gli incontri sono aperti a tutti. Per partecipare basterà collegarsi alla diretta Facebook pubblicata dalla pagina di MilanOltre e condivisa dalla pagina di Istituto Confucio di Milano.

Per il calendario completo degli incontri organizzati nell’ambito della 34° edizione del Festival MilanOltre, visitate la pagina: https://www.milanoltre.org/festival/