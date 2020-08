“La Barchetta rossa e la Zebra”: essere genitori durante la detenzione

Il progetto di Rete raccontato da Elisabetta Corbucci, coordinatrice Cerchio delle Relazioni e capofila del Progetto, Mariavittoria Rava, Presidente Fondazione Francesca Rava e Project Manager del Progetto, Cinzia Marangoni, Coordinatrice “Veneranda Compagnia di Misericordia”e Maria Milano, Direttore Casa Circondariale Marassi di Genova

Il diritto all’affettività, a mantenere una relazione e a vedere chi si ama è imprescindibile per un detenuto. Ma poi c’è anche un’altra parte al di fuori delle carceri che spesso dimentichiamo: i figli del detenuto o della detenuta.

Lo strappo dal proprio genitore, l’impossibilità di vederlo o di vivere la quotidianità insieme è per la legge interiore del bambino comunque inaccettabile, al di là della pena o delle colpe commesse da mamma o papà.

Il carcere, però, non è un luogo adatto per vivere la genitorialità, che finisce per essere negata e tale negazione per molti è forse condizione ancora più dura della reclusione stessa, e questo è vero da entrambi i lati, perché anche i bambini possono trovarsi a vivere isolati, in una sorta di prigione personale, o nell’ansia di un pericoloso non detto:

“Quello che subiscono questi bambini e quasi sempre un’interruzione dei rapporti. Molti bimbi non sanno che il papà e in carcere e hanno risposte come ‘papà lavora all’estero’, ‘papà lavora in una piattaforma petrolifera’ e talvolta fanno fantasie ancora peggiore della realtà. Uno stacco e un silenzio fatto di cose non dette che per lo sviluppo di un bambino e della sua sicurezza nei confronti degli adulti è un grande fattore di rischio”, racconta Elisabetta Corbucci, coordinatrice Cerchio delle Relazioni e capofila del progetto genovese di Rete "La Barchetta rossa e la Zebra".

“L’obiettivo di questo progetto è duplice: da una parte ha a che fare con tutto quello che riguarda la relazione dei figli che hanno genitori in carcere: quindi colloqui in carcere e fuori dal carcere. Dall’altra di promuovere la cultura della centralità del bambino” ci spiega Cinzia Marangoni, Coordinatrice “Veneranda Compagnia di Misericordia”.

In particolare il progetto coinvolge il Privato Sociale e le Istituzioni Pubbliche ed è sviluppato in sinergia con l’Amministrazione penitenziaria locale e dell’esecuzione penale esterna e con il Comune di Genova. È finanziato dal Bando Prima Infanzia (0-6 anni) ed approvato dall’Impresa Sociale Con i Bambini.

Il Cerchio delle Relazioni è capofila del Progetto coordinato, in prima linea, dalle Associazioni territoriali genovesi del Terzo Settore: la Cooperativa Sociale Il Biscione, Veneranda Compagnia di Misericordia, il Centro Medico psicologico pedagogico LiberaMente, ARCI Genova e CEIS Genova. La Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus, a cui è stata affidata l’opera di riqualificazione delle aree dedicate all’incontro dei bambini con i genitori detenuti nelle due Case Circondariali, è partner e promotore del Progetto.

“La prima cosa è stata quella di ristrutturare gli spazi per renderli a misura di bambino e far capire ai genitori che questi bambini ci sono! Quando abbiamo iniziato avevamo un’idea del numero di bambini che sarebbero venuti, ma in realtà ne sono arrivati molti di più. Un’osservazione che abbiamo fatto infatti è che prima molti genitori non portavano i bambini anche perché esteticamente era un ambiente senz’altro pesante”, sottolinea Corbucci.

Grazie a questo progetto, infatti, i bambini vengono accolti da un’equipe multidisciplinare di assistenti sociali, educatrici e psicologi in una stanza adibita a loro misura, nella quale i piccoli sostano prima di incontrare il genitore. Come spiega ancora la Corbucci: “Quello che facciamo è essere presente lì, non sostituendoci ai familiari ma facendo un po' da specchio: il fatto che ci siano degli operatori presenti per i bambini rende tutti gli adulti presenti più attenti nei loro confronti”.

La Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus è un altro tassello fondamentale di questa Rete virtuosa, facendo da collante anche attraverso la ristrutturazione degli spazi: “La Fondazione è impegnata da 3 anni in questo importante progetto, la cui finalità è nelle radici della nostra storia: N.P.H. nasce proprio nel 1954 quando il fondatore Padre William Wasson convinse un giudice ad affidargli la tutela di bambini detenuti che avevano rubato perché avevano fame. La povertà educativa e sociale collegate alla detenzione e l’aiuto ai detenuti sono, infatti, nel DNA della nostra Fondazione”, sottolinea Mariavittoria Rava, Presidente Fondazione Francesca Rava e Project Manager del Progetto, che aggiunge: “La forza di questo progetto è quella di combattere la povertà educativa che molto spesso ha una valenza generica ma, in questo caso, ha una valenza ben precisa. Questi genitori non sono riusciti, per la propria mancanza fisica, ad esercitare la loro genitorialità: la Barchetta Rossa e la Zebra punta proprio a rafforzare le competenze genitoriali, mettendo il bambino al centro”.

“È importante raccontare al bambino la verità, in più se un bambino viene accolto in uno spazio a sua dimensione, l’impatto è molto positivo”, spiega altresì la Marangoni, che sottolinea come il progetto si ponga anche come ponte tra interno e esterno: “Abbiamo due diverse situazioni: da una parte appunto l’accoglienza in carcere, ma dall’altra facciamo anche colloqui extracarcerari con le famiglie. A questo scopo abbiamo attivato un’aria nel centro storico di Genova, adibito con giochi e libri dove anche i genitori possono interagire con gli operatori”.

Il progetto ha avuto un impatto assolutamente positivo anche secondo Maria Milano, direttore Casa Circondariale Genova Marassi, che ha testimoniato: “Ho fortemente voluto questo progetto e non è stato semplice arrivare a costruirlo perché è sempre molto difficile promuovere qualcosa collegato al carcere. C’era una resistenza a far entrare i bambini dentro al carcere; abbiamo quindi agito sul fronte della preparazione del genitore e anche per rendere questo posto più decoroso, adeguato e a misura di bambino. All’inizio c’era una sala d’attesa estremamente disadorna, mi ricordava le vecchie stazioni di quando ero piccola, questo spazio è stato completamente ristrutturato e i bambini vengono qui intrattenuti in una maniera costruttiva da parte dagli educatori”.

“L’altra cosa positiva è stato il percorso dedicato ai padri che hanno una serie di contatti con gli operatori e gli psicologi per riuscire a pensare alla genitorialità. Tante volte c’è poca consapevolezza di essere genitori, anche perché spesso abbiamo dei genitori super giovani. Si aprono quindi degli spunti di riflessione su questo grande tema.”

Le cose sono però peggiorate con l’emergenza Coronavirus, che ha impattato socialmente in maniera ancora più forte laddove esistevano già delle problematiche e dei rapporti precari. I più piccoli in particolare sono stati per molti aspetti i più colpiti.

In questa emergenza globale non possono infatti passare in secondo piano le fragilità individuali e le difficoltà che possono nascere in seno a chi si ritrova improvvisamente a vivere in un mondo drammaticamente mutato, un mondo che, nel caso dei più piccoli, si era ancora intenti a decifrare. Così i ragazzi, lontani dalle scuole, dai luoghi di incontro con gli amici, hanno spesso faticato a trovare una guida sicura per orientarsi.

A questo si aggiunge che durante il lockdown i colloqui fisici sono stati purtroppo sospesi e, come racconta Cinzia Marangoni: “La relazione è stata messa a dura prova. Tuttavia non ci siamo scoraggiati e abbiamo fatto un forte gioco di squadra per continuare il nostro lavoro e continuare i colloqui via Skype, sia internamente con i detenuti sia esternamente con le famiglie. Abbiamo rivisto nuove modalità di lavoro e abbiamo cercato di far fronte a queste nuove paure e fragilità”.

È ancora un momento pesante perché tutt’ora i bambini sotto ai 14 anni non possono entrare in carcere, così con ancora più forza è emersa l’importanza capillare di sostenere il progetto.

L’appello di Rete: “Il Covid-19 non ci ha fermato. Ora vogliamo avere la possibilità di continuare questo progetto”

Il futuro di Barchetta è ancora incerto: “Stiamo vedendo dei risultati importanti dopo tre anni di progetto. La nostra preoccupazione è che a dicembre il progetto scade. Stiamo cercando di coinvolgere di più le istituzioni affinché si rendano conto che questo dovrebbe essere un servizio di base: l’accoglienza dei minori in carcere deve essere continuativo perché altrimenti si creano delle speranze e delle aspettative e poi delle delusioni. Speriamo che quest’attenzione verso l’infanzia sia costante, e che resti un po' nella testa di tutti gli operatori e delle istituzioni”, spiega la Corbucci.

L’appello è quindi quello di non lasciare a metà un progetto che è riuscito ad entrare nel cuore di una situazione così delicata, creando quindi delle aspettative e una gran voglia di andare avanti: “Ci siamo resi conto della profonda capacità innovativa di questo progetto e abbiamo voluto affidare all’Università di Torino una Ricerca per tradurlo in un metodo che possa essere utilizzato a livello nazionale e messo a disposizione di tutti gli attori dei servizi territoriali e delle direzioni delle carceri, per creare uno strumento che possa essere adottato anche in altri contesti”, spiega Maria Vittoria Rava, che aggiunge: “Noi vorremmo proseguire questa sperimentazione allestendo, per esempio, questi spazi anche con una cucina, dove genitori e figli possono cucinare e pranzare insieme, un’attività che riproduce il focolaio domestico”.

La cosa fondamentale da capire è infatti che tutto questo non ha solo a che vedere con il presente, ma soprattutto con il futuro, con il costruire un domani migliore spezzando una spirale tristemente radicata: “Queste cose devono andare a sistema: non stiamo dando un di più perché l’azione va verso persone che faranno il futuro, saranno gli uomini di domani e non sono da dimenticare anche per fare in modo che possano evitare gli sbagli dei propri genitori. È veramente importante incominciare ad agire adesso e lavorare su questi temi”, ribadisce il Direttore Maria Milano.

“L'Impresa Sociale Con i Bambini ha un ruolo fondamentale perchè ci ha dato l'input di costituire una Rete e creare un metodo concreto ed efficace per combattere la povertà educativa, perché mai come oggi la famiglia rappresenta un anello fondamentale per la rinascita, anche e soprattutto nelle situazioni più fragili”, continua ancora la Presidente della Fondazione Francesca Rava, che conclude: “La Barchetta Rossa e la Zebra è un cuore pulsante dentro e fuori dal carcere e ci auguriamo che questa Ricerca possa diventare un metodo riconosciuto e applicabile a livello nazionale, perché ha davvero dimostrato di funzionare!”.

