Sabato, 4 aprile 2020 - 12:39:00 La venerazione della Sindone in diretta social per l'emergenza coronavirus Coronavirus, per Pasqua venerazione straordinaria della Sindone in diretta su internet

La venerazione della Sindone in diretta social per l'emergenza coronavirus La venerazione della Sindone, nel Sabato di Pasqua, sarà trasmessa in diretta social. Per la prima volta nella storia. L’iniziativa dell’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, d’intesa con il Vaticano Il lenzuolo che stando alla tradizione ha avvolto il corpo di Gesù nel sepolcro, non verrà spostato dalla teca in cui e' normalmente custodito, ma potra' essere contemplato da tutto il mondo. Le piattaforme che renderanno disponibili la diretta della venerazione della Sindone raggiungeranno infatti l'intero Pianeta.