Misure anti-contagio, i guanti monouso: un incubo nel reparto ortofrutta

Il coronavirus ha condizionato il nostro modo di vivere gli ambienti, anche quelli più familiari.

Frequentare oggi il supermercato prevede l'osservanza di determinate misure anti-covid, che hanno rivoluzionato il modo di fare la spesa.

Convivere nella morsa del mantenimento delle misure di sicurezza può intralciare però anche i gesti più semplici. Tra i tanti, l'incubo del sacchetto del reparto ortofrutta mentre si indossano i guanti monouso, diventata un'operazione complicata, molto spesso causa di perdita di tempo.

Come riportato da ItaliaFruit News, in aiuto dei consumatori, Coop Liguria ha lanciato il video che insegna il metodo più efficace per aprire con facilità e velocità i sacchetti dell'ortofrutta, nonostante l'impedimento dei guanti monouso. Protagonista del tutorial la dipendente dell’Ipercoop Carasco Nadia, che mostra come allargare e richiudere le buste in pochi facili step.