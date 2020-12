Oliver Stone si vaccina con Sputnik V. Ma è sconsigliato agli over 60

Il regista Oliver Stone ha deciso. Il vaccino che ha scelto è stato il russo Sputnik V. Nonostante sia sconsigliato per gli over 60, Stone 74 anni ha voluto sfidare i consigli dei medici, convinto che sia "un ottimo vaccino" e si dichiara "pieno di speranza".

Il regista si è visto sospeso della poca rilevanza del vaccino russo in Occidente. Ricordiamo che l'americano Stone non ha mai nascosto il suo amore per la Russia e nel 2017 ha anche avuto una lunga intervista con il presidente, Vladimir Putin.