A Barcellona il Gruppo Collextion presenta il progetto “Portale Transazioni”

Il Gruppo Collextion, Società di Gestione e Recupero dei crediti, leader nel subservicing per la gestione di portafogli relativi a crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA), ha presentato alla 28° edizione di Global ABS a Barcellona, il “Portale Transazioni”. Il progetto, in fase di sviluppo, sarà basato su innovazione, sicurezza ed efficacia con l’obiettivo di contenere o ridurre i rischi di molteplici procedimenti legali, insolvenza finanziaria del debitore, tempi processuali lunghi, costi inutili o situazioni difficili.

Il “Portale Transazioni” non sarà soltanto una piattaforma digitale, ma un ecosistema completo progettato per ottimizzare ogni fase del processo di risoluzione delle controversie, grazie all’integrazione di strumenti di comunicazione avanzati, protocolli di sicurezza efficaci e funzionalità automatizzate di gestione dei documenti. Un cambiamento che coinvolgerà anche le relazioni con la PA, aprendo per le aziende fornitrici nuove prospettive per la gestione dei rapporti commerciali, economici e finanziari.

Intelligenza Artificiale e innovazione

La piattaforma si avvarrà di un sistema avanzato di intelligenza artificiale predittiva, dotato di algoritmi sofisticati che esamineranno le normative di riferimento, documenti legali e decisioni giudiziarie pertinenti all’interrogazione. Grazie alla tecnologia IA la piattaforma eseguirà un’analisi dei documenti relativi al singolo credito e ai potenziali reclami correlati, con il fine di determinare la probabilità di successo o insuccesso delle azioni del creditore o delle obiezioni del debitore.

Blockchain Technology e sicurezza

La piattaforma disporrà di tecnologia blockchain per offrire il più alto livello di sicurezza per le transazioni, grazie alla sua struttura decentralizzata e alla crittografia avanzata. Questo permetterà di garantire l’integrità e la sicurezza dei dati, migliorando l’efficienza e la certificazione del processo. In tal senso, l’utilizzo di tecnologie e protocolli standardizzati adattabili alle normative e alle infrastrutture informatiche di altri Paesi, permetterà l’implementazione del nucleo tecnologico in diversi contesti senza progettare l’intero sistema.