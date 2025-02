AI Festival. Davide D’Arcangelo (Next4): “Investire sulla formazione per favorire competitività”

"Il Festival internazionale sull'Intelligenza Artificiale in corso a Milano rappresenta un’opportunità preziosa per tutte le imprese e gli stakeholders che guardano al futuro dell'innovazione tecnologica. L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando diversi settori come la manifattura, la sanità, la finanza, la mobilità. È fondamentale che questa rivoluzione digitale venga guidata da una visione di lungo periodo e accompagnata da misure e strategie adeguate. Un'occasione come questa ci permette di raccogliere e mettere a sistema l’attuale patrimonio di conoscenze per costruire soluzioni concrete, che rispondano alle esigenze di un'Europa che deve diventare protagonista in questo campo, con una governance autonoma e lungimirante. In un contesto come quello dell'AI Festival, possiamo vedere concretamente come l'intelligenza artificiale possa essere integrata nel business e nella filiera produttiva, migliorando l'efficienza e contribuendo allo sviluppo economico e territoriale del nostro Paese. È prioritario favorire il dialogo tra università, istituzioni e aziende, creando sinergie che rafforzino la crescita di competenze e talenti indispensabili per garantire un'efficace transizione verso un'economia digitale competitiva”. Lo ha dichiarato Davide D'Arcangelo, Founder di Next4, holding di investimento qualificata e piattaforma d’innovazione dedicata a startup e PMI innovative, in occasione del Festival internazionale sull'Intelligenza Artificiale a Milano.